Главная проблема в семьях — это на самом деле телефон

Узбекистанцы называют телефон, интернет и социальные сети главной проблемой в современных семьях. Об этом стало известно по результатам последнего социологического исследования, проведенного Республиканским центром изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр».

Почти половина участников опроса — 45 процентов — оценили гаджеты и социальные сети как важнейший фактор, негативно влияющий на семейные отношения. Этот показатель оказался даже выше, чем финансовые проблемы (41,7 процента), разногласия между супругами (28,3 процента) и чрезмерное вмешательство родственников (21,3 процента).

Результаты исследования показали, что среди молодежи этот вопрос стоит еще острее. В частности, 51 процент участников в возрасте 18–24 лет, 46,2 процента в возрасте 25–34 лет и 46,1 процента в возрасте 35–44 лет отметили телефон и социальные сети как одну из основных проблем в семье.

Специалисты также изучили факторы, способствующие созданию крепкой семьи и предотвращению разводов. По мнению респондентов, взаимное уважение и доверие, поддержка друг друга в трудных ситуациях, искреннее общение и умение идти на компромисс являются главными основами счастливой семьи.

Интересно, что часть участников отметила, что снижение чрезмерной зависимости от телефона и социальных сетей также помогает улучшить семейные отношения.

Согласно выводам авторов исследования, сегодня цифровые технологии занимают одно из ведущих мест среди факторов, влияющих на институт семьи. В то же время важную роль продолжают играть экономические трудности и вопросы, связанные с межличностными отношениями.

При этом отмечен высокий общий уровень счастья в семьях страны. Согласно результатам научного исследования, индекс счастья семей Узбекистана составил 0,618 балла.