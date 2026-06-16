Касио АК230А-7ДМКЙ: сочетание классического стиля и современного функционала

·23·Технологии
Касио АК230А-7ДМКЙ: сочетание классического стиля и современного функционала

Знаменитый японский бренд Касио продолжает обновлять свою легендарную серию Винтаге. Компания представила новые универсальные наручные часы под модельным номером АК230А-7ДМКЙ. Эта модель, поступившая в продажу на рынке США, привлекает внимание многих своим ретро-дизайном и доступной ценой. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Главная особенность новой модели заключается в ее гибридном циферблате. В верхней части часов сохранен традиционный аналоговый вид с двумя стрелками, а в нижней части расположен небольшой цифровой (дигитал) экран. Такой подход ориентирован на пользователей, которые любят классический вид, но не хотят отказываться от современных функций.

Технические характеристики и дизайн

Корпус часов выполнен из полимерного материала с хромированным покрытием, его размеры весьма компактны: 38,8 кс 29,8 кс 8,1 мм. Устройство весом всего 47 грамм почти не ощущается на запястье. Браслет из нержавеющей стали оснащен специальным механизмом, позволяющим изменять его длину без использования дополнительных инструментов.

по данным иксбт.ком, модель АК230А-7ДМКЙ включает в себя следующие функции:

  • Отображение двух часовых поясов (Дуал Тиме);
  • Секундомер и система будильника;
  • Функция ежечасного сигнала;
  • Автоматический календарь.
Экран устройства защищен полимерным стеклом. Хотя часы не предназначены для погружения под воду, они устойчивы к случайным брызгам и дождю в повседневной жизни.

Энергоэффективность и цена

Инженеры Касио уделили особое внимание автономности работы часов. Маленькая батарея типа СР920В обеспечивает непрерывную работу устройства в течение трех лет. Это позволяет пользователю долгое время не беспокоиться о техническом обслуживании.

На данный момент новая модель Винтаге оценивается в 60 долларов США. Учитывая, что ретро-модели бренда Касио весьма популярны и на рынке Узбекистана, можно ожидать, что эта новинка скоро появится и на полках местных ритейлеров. Такие модели отличаются тем, что одинаково подходят как мужчинам, так и женщинам.

CasioVintageТехнологииГаджетыЧасы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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