Наша столица Ташкент вновь оказалась в центре внимания мировой общественности, собрав самых выдающихся интеллектуалов планеты. Один из самых скандальных и известных лиц в мире шахмат, знаменитый американский гроссмейстер Ханс Ниман, поделился своими впечатлениями после участия в международном турнире «УзЧесс Куп Мастерс», организованном на высоком уровне в Ташкенте. Ниман, прочно закрепившийся в списке сильнейших шахматистов мира, завершил этот крупный турнир на 7-м месте. В 9 напряженных партиях за доской ему удалось набрать в общей сложности 4 очка. После окончания турнира американский гроссмейстер выразил бесконечную благодарность узбекскому народу за уникальное и искреннее гостеприимство на своих официальных виртуальных страницах.

«Узбекский плов в аэропорту и сильная любовь к шахматам»

В своем специальном обращении в социальных сетях Ханс Ниман не скрыл, что поездка в Ташкент оставила у него очень теплые впечатления и он получил большое вдохновение от пребывания в нашей стране:

Искреннее признание американского гроссмейстера Ханса Нимана: «Хотя этот крупный турнир, прошедший на земле Ташкента, прошел не так идеально, как я ожидал и хотел, я завершил это чудесное путешествие, насладившись национальным классическим узбекским пловом, приготовленным прямо в аэропорту. Бесконечная любовь, страсть и внутренняя энергия узбекского народа к шахматам действительно вдохновляют. Я с огромным желанием и волнением жду возвращения на следующую Всемирную шахматную олимпиаду, которая пройдет в древнем и прекрасном городе Самарканд!»

В следующей таблице с официальными результатами соревнований и политико-спортивным анализом вы можете подробно ознакомиться с итоговыми результатами турнира «УзЧесс Куп Мастерс» и статусом Ханса Нимана в мире международных шахмат:

Название турнира и место проведения Абсолютный победитель международного турнира Соперник в драматичном тай-брейке Результат Ханса Нимана на турнире Место Нимана в мировом рейтинге ФИДЕ Путь гроссмейстера к популярности УзЧесс Куп Мастерс

(город Ташкент) Мухиддин Мадаминов

(19 лет, Узбекистан) Шамсиддин Вохидов

(5,5 очков в классическом этапе) 7-е место

(4 очка в 9 партиях) 12-е место

(элитная категория, рейтинг 2742) 2022 год: Магнус Карлсен конфликтная дуэль

победа 19-летнего узбекского таланта и легенда о Нимане

Еще одним радостным моментом этого турнира для узбекских болельщиков стало то, что главный приз и абсолютная победа в «УзЧесс Куп Мастерс» достались нашему талантливому 19-летнему шахматисту Мухиддину Мадаминову. Юный талант одержал победу над своим соотечественником, опытным Шамсиддином Вохидовым, в решающем тай-брейке, который прошел в крайне драматичной и напряженной атмосфере, и завоевал главный кубок. Стоит отметить, что по итогам первого классического этапа оба узбекских шахматиста лидировали, набрав по 5,5 очков.

Для справки отметим, что американский гость Ханс Ниман в официальном мировом рейтинге классических шахмат, объявленном Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), рейтинг 2742 занимает 12-е место среди сильнейших шахматистов планеты с таким количеством очков. Он попал в поле зрения мировой прессы после 2020 года, и особенно в 2022 году, после самой громкой и конфликтной дуэли в мире с обладателем мировой короны Магнусом Карлсеном. В настоящее время он считается одной из самых заметных шахматных звезд с уникальным стилем игры.

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