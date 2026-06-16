Ханс Ниман рассказал о турнире в Ташкенте и узбекском плове

·31·Спорт
Ханс Ниман рассказал о турнире в Ташкенте и узбекском плове

Наша столица Ташкент вновь оказалась в центре внимания мировой общественности, собрав самых выдающихся интеллектуалов планеты. Один из самых скандальных и известных лиц в мире шахмат, знаменитый американский гроссмейстер Ханс Ниман, поделился своими впечатлениями после участия в международном турнире «УзЧесс Куп Мастерс», организованном на высоком уровне в Ташкенте. Ниман, прочно закрепившийся в списке сильнейших шахматистов мира, завершил этот крупный турнир на 7-м месте. В 9 напряженных партиях за доской ему удалось набрать в общей сложности 4 очка. После окончания турнира американский гроссмейстер выразил бесконечную благодарность узбекскому народу за уникальное и искреннее гостеприимство на своих официальных виртуальных страницах.

«Узбекский плов в аэропорту и сильная любовь к шахматам»

В своем специальном обращении в социальных сетях Ханс Ниман не скрыл, что поездка в Ташкент оставила у него очень теплые впечатления и он получил большое вдохновение от пребывания в нашей стране:

Искреннее признание американского гроссмейстера Ханса Нимана:

«Хотя этот крупный турнир, прошедший на земле Ташкента, прошел не так идеально, как я ожидал и хотел, я завершил это чудесное путешествие, насладившись национальным классическим узбекским пловом, приготовленным прямо в аэропорту. Бесконечная любовь, страсть и внутренняя энергия узбекского народа к шахматам действительно вдохновляют. Я с огромным желанием и волнением жду возвращения на следующую Всемирную шахматную олимпиаду, которая пройдет в древнем и прекрасном городе Самарканд

В следующей таблице с официальными результатами соревнований и политико-спортивным анализом вы можете подробно ознакомиться с итоговыми результатами турнира «УзЧесс Куп Мастерс» и статусом Ханса Нимана в мире международных шахмат:

Название турнира и место проведения

Абсолютный победитель международного турнира

Соперник в драматичном тай-брейке

Результат Ханса Нимана на турнире

Место Нимана в мировом рейтинге ФИДЕ

Путь гроссмейстера к популярности

УзЧесс Куп Мастерс


(город Ташкент)

Мухиддин Мадаминов


(19 лет, Узбекистан)

Шамсиддин Вохидов


(5,5 очков в классическом этапе)

7-е место


(4 очка в 9 партиях)

12-е место


(элитная категория, рейтинг 2742)

2022 год: Магнус Карлсен конфликтная дуэль

победа 19-летнего узбекского таланта и легенда о Нимане

Еще одним радостным моментом этого турнира для узбекских болельщиков стало то, что главный приз и абсолютная победа в «УзЧесс Куп Мастерс» достались нашему талантливому 19-летнему шахматисту Мухиддину Мадаминову. Юный талант одержал победу над своим соотечественником, опытным Шамсиддином Вохидовым, в решающем тай-брейке, который прошел в крайне драматичной и напряженной атмосфере, и завоевал главный кубок. Стоит отметить, что по итогам первого классического этапа оба узбекских шахматиста лидировали, набрав по 5,5 очков.

Для справки отметим, что американский гость Ханс Ниман в официальном мировом рейтинге классических шахмат, объявленном Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), рейтинг 2742 занимает 12-е место среди сильнейших шахматистов планеты с таким количеством очков. Он попал в поле зрения мировой прессы после 2020 года, и особенно в 2022 году, после самой громкой и конфликтной дуэли в мире с обладателем мировой короны Магнусом Карлсеном. В настоящее время он считается одной из самых заметных шахматных звезд с уникальным стилем игры.

Следите за самыми актуальными спорами в мире шахмат — спорте интеллекта, историческими победами узбекских гроссмейстеров на мировой арене, подготовкой к Олимпиаде в Самарканде и эксклюзивными спортивными новостями всегда на страницах Замин вместе с нами!

Ханс НиманнТашкентУзбекистанСамаркандUzChess Cup Masters
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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