Стали известны актуальные цены на смартфоны iPhone 17
Стали известны актуальные цены на смартфоны iPhone 17. Приведенные ниже расчеты являются условными 1 доллар = 12 000 сумов исходя из курса.
1 Э-СИМ (1 ИМЭИ зарегистрирован)
iPhone 17
256 GB — 879 долларов (10 млн 548 тысяч сумов)
iPhone 17 Air
256 GB Блуе — 979 долларов (11 млн 748 тысяч сумов)
256 GB Блак — 999 долларов (11 млн 988 тысяч сумов)
256 GB Голд — 979 долларов (11 млн 748 тысяч сумов)
256 GB Вхите — 979 долларов (11 млн 748 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro 256 GB
Оранге — 1 269 долларов (15 млн 228 тысяч сумов)
Дип Блуе — 1 269 долларов (15 млн 228 тысяч сумов)
Силвер — 1 269 долларов (15 млн 228 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro 512 GB
Блуе — 1 499 долларов (17 млн 988 тысяч сумов)
Оранге — 1 399 долларов (16 млн 788 тысяч сумов)
Силвер — 1 649 долларов (19 млн 788 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro 1 TB
Оранге — 1 629 долларов (19 млн 548 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro Max 256 GB
Дип Блуе — 1 349 долларов (16 млн 188 тысяч сумов)
Оранге — 1 349 долларов (16 млн 188 тысяч сумов)
Силвер — 1 349 долларов (16 млн 188 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro Max 512 GB
Дип Блуе — 1 629 долларов (19 млн 548 тысяч сумов)
Оранге — 1 599 долларов (19 млн 188 тысяч сумов)
Силвер — 1 649 долларов (19 млн 788 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro Max 1 TB
Оранге — 2 099 долларов (25 млн 188 тысяч сумов)
Блуе — 1 799 долларов (21 млн 588 тысяч сумов)
Силвер — 2 029 долларов (24 млн 348 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro Max 2 TB
Блуе — 1 999 долларов (23 млн 988 тысяч сумов)
Оранге — 2 299 долларов (27 млн 588 тысяч сумов)
Силвер — 2 699 долларов (32 млн 388 тысяч сумов)
1 СИМ (1 ИМЭИ зарегистрирован)
iPhone 17
256 GB — 889 долларов (10 млн 668 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro 256 GB
Оранге — 1 359 долларов (16 млн 308 тысяч сумов)
Дип Блуе — 1 379 долларов (16 млн 548 тысяч сумов)
Силвер — 1 364 доллара (16 млн 368 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro 512 GB
Оранге — 1 599 долларов (19 млн 188 тысяч сумов)
Силвер — 1 629 долларов (19 млн 548 тысяч сумов)
Блуе — 1 679 долларов (20 млн 148 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro Max 256 GB
Дип Блуе — 1 489 долларов (17 млн 868 тысяч сумов)
Оранге — 1 479 долларов (17 млн 748 тысяч сумов)
Силвер — 1 464 доллара (17 млн 568 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro Max 512 GB
Оранге — 1 699 долларов (20 млн 388 тысяч сумов)
Блуе — 1 749 долларов (20 млн 988 тысяч сумов)
Силвер — 1 689 долларов (20 млн 268 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro Max 1 TB
Оранге — 1 999 долларов (23 млн 988 тысяч сумов)
Блуе — 2 099 долларов (25 млн 188 тысяч сумов)
Силвер — 2 049 долларов (24 млн 588 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro Max 2 TB
Блуе — 2 599 долларов (31 млн 188 тысяч сумов)
Оранге — 2 599 долларов (31 млн 188 тысяч сумов)
Силвер — 2 599 долларов (31 млн 188 тысяч сумов)
2 Э-СИМ + Э-СИМ (2 ИМЭИ зарегистрированы)
iPhone 17
256 GB — 889 долларов (10 млн 668 тысяч сумов)
iPhone 17 Air
256 GB Блуе — 999 долларов (11 млн 988 тысяч сумов)
256 GB Блак — 1 039 долларов (12 млн 468 тысяч сумов)
256 GB Голд — 1 039 долларов (12 млн 468 тысяч сумов)
256 GB Вхите — 1 039 долларов (12 млн 468 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro 256 GB
Оранге — 1 279 долларов (15 млн 348 тысяч сумов)
Дип Блуе — 1 289 долларов (15 млн 468 тысяч сумов)
Силвер — 1 289 долларов (15 млн 468 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro 512 GB
Блуе — 1 659 долларов (19 млн 908 тысяч сумов)
Оранге — 1 449 долларов (17 млн 388 тысяч сумов)
Силвер — 1 659 долларов (19 млн 908 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro 1 TB
Оранге — 1 649 долларов (19 млн 788 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro Max 256 GB
Дип Блуе — 1 364 доллара (16 млн 368 тысяч сумов)
Оранге — 1 364 доллара (16 млн 368 тысяч сумов)
Силвер — 1 369 долларов (16 млн 428 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro Max 512 GB
Дип Блуе — 1 639 долларов (19 млн 668 тысяч сумов)
Оранге — 1 609 долларов (19 млн 308 тысяч сумов)
Силвер — 1 699 долларов (20 млн 388 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro Max 1 TB
Оранге — 2 099 долларов (25 млн 188 тысяч сумов)
Блуе — 1 899 долларов (22 млн 788 тысяч сумов)
Силвер — 2 049 долларов (24 млн 588 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro Max 2 TB
Блуе — 1 999 долларов (23 млн 988 тысяч сумов)
Оранге — 2 299 долларов (27 млн 588 тысяч сумов)
Силвер — 2 599 долларов (31 млн 188 тысяч сумов)
СИМ + Э-СИМ (2 ИМЭИ зарегистрированы)
iPhone 17
256 GB — 899 долларов (10 млн 788 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro 256 GB
Оранге — 1 379 долларов (16 млн 548 тысяч сумов)
Дип Блуе — 1 399 долларов (16 млн 788 тысяч сумов)
Силвер — 1 384 доллара (16 млн 608 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro 512 GB
Оранге — 1 619 долларов (19 млн 428 тысяч сумов)
Силвер — 1 659 долларов (19 млн 908 тысяч сумов)
Блуе — 1 699 долларов (20 млн 388 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro Max 256 GB
Дип Блуе — 1 509 долларов (18 млн 108 тысяч сумов)
Оранге — 1 504 доллара (18 млн 48 тысяч сумов)
Силвер — 1 484 доллара (17 млн 808 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro Max 512 GB
Оранге — 1 739 долларов (20 млн 868 тысяч сумов)
Блуе — 1 849 долларов (22 млн 188 тысяч сумов)
Силвер — 1 749 долларов (20 млн 988 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro Max 1 TB
Оранге — 2 099 долларов (25 млн 188 тысяч сумов)
Блуе — 2 199 долларов (26 млн 388 тысяч сумов)
Силвер — 2 199 долларов (26 млн 388 тысяч сумов)
iPhone 17 Pro Max 2 TB
Блуе — 2 629 долларов (31 млн 548 тысяч сумов)
Оранге — 2 629 долларов (31 млн 548 тысяч сумов)
Силвер — 2 629 долларов (31 млн 548 тысяч сумов)
По данным продавцов, цены могут меняться ежедневно. Сайт не гарантирует покупку по указанным ценам, информация предоставлена только для ознакомления.
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