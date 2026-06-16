Стали известны актуальные цены на смартфоны iPhone 17

·29·Технологии
Стали известны актуальные цены на смартфоны iPhone 17

Стали известны актуальные цены на смартфоны iPhone 17. Приведенные ниже расчеты являются условными 1 доллар = 12 000 сумов исходя из курса.

1 Э-СИМ (1 ИМЭИ зарегистрирован)

iPhone 17

  • 256 GB — 879 долларов (10 млн 548 тысяч сумов)

iPhone 17 Air

  • 256 GB Блуе — 979 долларов (11 млн 748 тысяч сумов)

  • 256 GB Блак — 999 долларов (11 млн 988 тысяч сумов)

  • 256 GB Голд — 979 долларов (11 млн 748 тысяч сумов)

  • 256 GB Вхите — 979 долларов (11 млн 748 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro 256 GB

  • Оранге — 1 269 долларов (15 млн 228 тысяч сумов)

  • Дип Блуе — 1 269 долларов (15 млн 228 тысяч сумов)

  • Силвер — 1 269 долларов (15 млн 228 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro 512 GB

  • Блуе — 1 499 долларов (17 млн 988 тысяч сумов)

  • Оранге — 1 399 долларов (16 млн 788 тысяч сумов)

  • Силвер — 1 649 долларов (19 млн 788 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro 1 TB

  • Оранге — 1 629 долларов (19 млн 548 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro Max 256 GB

  • Дип Блуе — 1 349 долларов (16 млн 188 тысяч сумов)

  • Оранге — 1 349 долларов (16 млн 188 тысяч сумов)

  • Силвер — 1 349 долларов (16 млн 188 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro Max 512 GB

  • Дип Блуе — 1 629 долларов (19 млн 548 тысяч сумов)

  • Оранге — 1 599 долларов (19 млн 188 тысяч сумов)

  • Силвер — 1 649 долларов (19 млн 788 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro Max 1 TB

  • Оранге — 2 099 долларов (25 млн 188 тысяч сумов)

  • Блуе — 1 799 долларов (21 млн 588 тысяч сумов)

  • Силвер — 2 029 долларов (24 млн 348 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro Max 2 TB

  • Блуе — 1 999 долларов (23 млн 988 тысяч сумов)

  • Оранге — 2 299 долларов (27 млн 588 тысяч сумов)

  • Силвер — 2 699 долларов (32 млн 388 тысяч сумов)

1 СИМ (1 ИМЭИ зарегистрирован)

iPhone 17

  • 256 GB — 889 долларов (10 млн 668 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro 256 GB

  • Оранге — 1 359 долларов (16 млн 308 тысяч сумов)

  • Дип Блуе — 1 379 долларов (16 млн 548 тысяч сумов)

  • Силвер — 1 364 доллара (16 млн 368 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro 512 GB

  • Оранге — 1 599 долларов (19 млн 188 тысяч сумов)

  • Силвер — 1 629 долларов (19 млн 548 тысяч сумов)

  • Блуе — 1 679 долларов (20 млн 148 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro Max 256 GB

  • Дип Блуе — 1 489 долларов (17 млн 868 тысяч сумов)

  • Оранге — 1 479 долларов (17 млн 748 тысяч сумов)

  • Силвер — 1 464 доллара (17 млн 568 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro Max 512 GB

  • Оранге — 1 699 долларов (20 млн 388 тысяч сумов)

  • Блуе — 1 749 долларов (20 млн 988 тысяч сумов)

  • Силвер — 1 689 долларов (20 млн 268 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro Max 1 TB

  • Оранге — 1 999 долларов (23 млн 988 тысяч сумов)

  • Блуе — 2 099 долларов (25 млн 188 тысяч сумов)

  • Силвер — 2 049 долларов (24 млн 588 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro Max 2 TB

  • Блуе — 2 599 долларов (31 млн 188 тысяч сумов)

  • Оранге — 2 599 долларов (31 млн 188 тысяч сумов)

  • Силвер — 2 599 долларов (31 млн 188 тысяч сумов)

2 Э-СИМ + Э-СИМ (2 ИМЭИ зарегистрированы)

iPhone 17

  • 256 GB — 889 долларов (10 млн 668 тысяч сумов)

iPhone 17 Air

  • 256 GB Блуе — 999 долларов (11 млн 988 тысяч сумов)

  • 256 GB Блак — 1 039 долларов (12 млн 468 тысяч сумов)

  • 256 GB Голд — 1 039 долларов (12 млн 468 тысяч сумов)

  • 256 GB Вхите — 1 039 долларов (12 млн 468 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro 256 GB

  • Оранге — 1 279 долларов (15 млн 348 тысяч сумов)

  • Дип Блуе — 1 289 долларов (15 млн 468 тысяч сумов)

  • Силвер — 1 289 долларов (15 млн 468 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro 512 GB

  • Блуе — 1 659 долларов (19 млн 908 тысяч сумов)

  • Оранге — 1 449 долларов (17 млн 388 тысяч сумов)

  • Силвер — 1 659 долларов (19 млн 908 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro 1 TB

  • Оранге — 1 649 долларов (19 млн 788 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro Max 256 GB

  • Дип Блуе — 1 364 доллара (16 млн 368 тысяч сумов)

  • Оранге — 1 364 доллара (16 млн 368 тысяч сумов)

  • Силвер — 1 369 долларов (16 млн 428 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro Max 512 GB

  • Дип Блуе — 1 639 долларов (19 млн 668 тысяч сумов)

  • Оранге — 1 609 долларов (19 млн 308 тысяч сумов)

  • Силвер — 1 699 долларов (20 млн 388 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro Max 1 TB

  • Оранге — 2 099 долларов (25 млн 188 тысяч сумов)

  • Блуе — 1 899 долларов (22 млн 788 тысяч сумов)

  • Силвер — 2 049 долларов (24 млн 588 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro Max 2 TB

  • Блуе — 1 999 долларов (23 млн 988 тысяч сумов)

  • Оранге — 2 299 долларов (27 млн 588 тысяч сумов)

  • Силвер — 2 599 долларов (31 млн 188 тысяч сумов)

СИМ + Э-СИМ (2 ИМЭИ зарегистрированы)

iPhone 17

  • 256 GB — 899 долларов (10 млн 788 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro 256 GB

  • Оранге — 1 379 долларов (16 млн 548 тысяч сумов)

  • Дип Блуе — 1 399 долларов (16 млн 788 тысяч сумов)

  • Силвер — 1 384 доллара (16 млн 608 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro 512 GB

  • Оранге — 1 619 долларов (19 млн 428 тысяч сумов)

  • Силвер — 1 659 долларов (19 млн 908 тысяч сумов)

  • Блуе — 1 699 долларов (20 млн 388 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro Max 256 GB

  • Дип Блуе — 1 509 долларов (18 млн 108 тысяч сумов)

  • Оранге — 1 504 доллара (18 млн 48 тысяч сумов)

  • Силвер — 1 484 доллара (17 млн 808 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro Max 512 GB

  • Оранге — 1 739 долларов (20 млн 868 тысяч сумов)

  • Блуе — 1 849 долларов (22 млн 188 тысяч сумов)

  • Силвер — 1 749 долларов (20 млн 988 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro Max 1 TB

  • Оранге — 2 099 долларов (25 млн 188 тысяч сумов)

  • Блуе — 2 199 долларов (26 млн 388 тысяч сумов)

  • Силвер — 2 199 долларов (26 млн 388 тысяч сумов)

iPhone 17 Pro Max 2 TB

  • Блуе — 2 629 долларов (31 млн 548 тысяч сумов)

  • Оранге — 2 629 долларов (31 млн 548 тысяч сумов)

  • Силвер — 2 629 долларов (31 млн 548 тысяч сумов)

По данным продавцов, цены могут меняться ежедневно. Сайт не гарантирует покупку по указанным ценам, информация предоставлена только для ознакомления.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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