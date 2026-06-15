Порядок легализации незаконных земель и жилья в Узбекистане

В нашей стране наконец-то ставится точка в проблемах с правом собственности на многие домохозяйства, которые годами беспокоили население. В целях защиты прав и интересов граждан была коренным образом реформирована система оформления прав на недвижимость и земельные участки.

Президент нашей страны подписал новый законодательный акт, разработанный Министерством юстиции Республики Узбекистан в интересах народа. Принятый 15 июня 2026 года ЗРУ–1153 данный исторический Закон внес в ряд действующих законодательных актов изменения и дополнения, которые очень приятны и удобны для граждан.

Сроки сократились в 3 раза, бюрократия ограничена!

Основная цель этого нового документа — максимально ускорить процессы признания права собственности на самовольно занятые земельные участки, а также на построенные на них жилые дома, здания и сооружения без соответствующего разрешения. Теперь в практике заработает единая, прозрачная и последовательная система.

Одним из самых радостных и революционных аспектов новой реформы является то, что официальные сроки, установленные для легализации имущества, сокращены с действующих 150 дней до всего лишь 50 дней ! Это в натуре в 3 раза сокращаетвремя, которое граждане тратили на хождение по инстанциям.

В следующей аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с системой беспрецедентных послаблений, скидок и льгот, предоставляемых владельцам имущества новым Законом:

Новые направления реформы собственности Действующий старый порядок и сроки Послабления, введенные новым Законом Финансовые льготы для владельцев имущества и граждан Срок рассмотрения документов Растягивался на 150 дней Ускорен до 50 дней (в 3 раза) Время и лишние расходы полностью экономятся Единовременные сборы Обязательная оплата в полном объеме При оплате 50% в течение 20 рабочих дней на оставшуюся часть предоставляется скидка Большая помощь для малообеспеченных и нуждающихся семей Возможность оплаты в рассрочку Требовалась полная предоплата Заключив договор с налоговым органом, можно оплачивать в рассрочку от 1 до 3 лет Предотвращается чрезмерная нагрузка на семейный бюджет Ограничения по налоговой задолженности Существовали строгие барьеры Если задолженность не превышает 30 БРВ, права не ограничиваются Разрешение на оформление собственности выдается оперативно Земельный налог по повышенной ставке Мог требоваться от физических лиц С 1 января 2020 года по 1 июня 2024 года повышенные налоги не применяются Миллионы средств населения остаются в их карманах

Большие скидки при оплате и возможность рассрочки долгов

В целях стимулирования собственников и оказания им финансовой помощи в новой системе предусмотрены отличные бонусы и льготы. Если гражданин в течение 20 рабочих дней полностью оплатит 50% установленных единовременных платежей за оформление документов, государством будет предоставлена специальная скидка на оставшуюся часть.

Наши соотечественники, у которых недостаточно средств или ограничены возможности оплаты в данный момент, также не будут лишены права собственности. Путем заключения взаимовыгодного договора с налоговой инспекцией по своему району они смогут оплатить данный обязательный платеж в рассрочку на срок от 1 до 3 лет .

Запретные зоны вычитаются, споры решаются без суда

Согласно новому механизму, усовершенствована система признания прав на излишне занятые земельные участки. Теперь решения, принятые местными Кенгашами народных депутатов, служат основным документом для государственной регистрации права собственности.

Одна из важнейших новостей: Если определенная часть земельного участка, занятого гражданином, попадает в зону, где строительство строго запрещено (например, опасные зоны или под магистральными трубопроводами), эта запретная часть просто вычитается из общей площади. На оставшуюся безопасную большую часть земли право собственности гражданина официально признается без каких-либо препятствий.

Кроме того, в целях сокращения лишних расходов и хлопот, внедрена эффективная система рассмотрения любых возникших споров или недопониманий на досудебном этапе. Ответственность за поиск и предоставление архивных данных о прежней приватизации зданий и сооружений также снята с граждан и возложена непосредственно на районные и городские хокимияты.

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