В Узбекистане введен новый порядок обращения с трупами животных

В Узбекистане прошло государственную регистрацию новое положение о порядке кремации трупов павших животных. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Согласно документу, установлены четкие правила осмотра, транспортировки, временного хранения и кремации тел животных.

Под кремацией понимается метод полного уничтожения биологических останков путем сжигания трупа павшего животного при высокой температуре с использованием специального оборудования — крематориев.

Согласно порядку, при обнаружении павшего животного его владелец или свидетель обязан немедленно сообщить об этом в ответственный орган. Затем труп доставляется в крематорий на специальном транспорте или в закрытых контейнерах.

До кремации труп хранится в специально отведенном месте, и этот срок не должен превышать 24 часов. Если есть подозрение на инфекционное заболевание или причина смерти неизвестна, кремация проводится в обязательном порядке.

Согласно новым правилам, пепел и остатки после кремации утилизируются в установленном порядке, после чего составляется соответствующий акт.

Также в документе прописаны требования безопасности: сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, а места и оборудование — подвергаться дезинфекции. Перевозка и хранение трупов в открытом виде строго запрещены.

Ответственные лица, работающие с павшими животными, обеспечиваются специальной одеждой, перчатками, масками, респираторами и, при необходимости, защитными очками.