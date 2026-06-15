В Узбекистане введен новый порядок обращения с трупами животных
В Узбекистане прошло государственную регистрацию новое положение о порядке кремации трупов павших животных. Об этом сообщило Министерство юстиции.
Согласно документу, установлены четкие правила осмотра, транспортировки, временного хранения и кремации тел животных.
Под кремацией понимается метод полного уничтожения биологических останков путем сжигания трупа павшего животного при высокой температуре с использованием специального оборудования — крематориев.
Согласно порядку, при обнаружении павшего животного его владелец или свидетель обязан немедленно сообщить об этом в ответственный орган. Затем труп доставляется в крематорий на специальном транспорте или в закрытых контейнерах.
До кремации труп хранится в специально отведенном месте, и этот срок не должен превышать 24 часов. Если есть подозрение на инфекционное заболевание или причина смерти неизвестна, кремация проводится в обязательном порядке.
Согласно новым правилам, пепел и остатки после кремации утилизируются в установленном порядке, после чего составляется соответствующий акт.
Также в документе прописаны требования безопасности: сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, а места и оборудование — подвергаться дезинфекции. Перевозка и хранение трупов в открытом виде строго запрещены.
Ответственные лица, работающие с павшими животными, обеспечиваются специальной одеждой, перчатками, масками, респираторами и, при необходимости, защитными очками.
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