В борьбе с ранними браками планируется внедрить новую систему поощрений

·11·Узбекистан
В борьбе с ранними браками планируется внедрить новую систему поощрений

С 1 сентября 2026 года лица, сообщившие о случаях ранних браков или нарушения порядка заключения брака, могут быть поощрены.

Согласно проекту решения, 15% средств от штрафов, взысканных за подобные правонарушения, будут направлены на вознаграждение сообщивших лиц.

Данная инициатива разработана в целях защиты прав женщин и детей, а также предотвращения случаев притеснения и насилия в их отношении.

Министерству внутренних дел, Национальному агентству социальной защиты и Министерству экономики и финансов поручено разработать порядок поощрения.

В случае принятия проекта участие общественности в борьбе с ранними и незаконными брачными церемониями усилится.

УзбекистанРанние бракиЗаконодательствоСоциальная защитаОбщественный контроль
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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