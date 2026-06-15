В борьбе с ранними браками планируется внедрить новую систему поощрений
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С 1 сентября 2026 года лица, сообщившие о случаях ранних браков или нарушения порядка заключения брака, могут быть поощрены.
Согласно проекту решения, 15% средств от штрафов, взысканных за подобные правонарушения, будут направлены на вознаграждение сообщивших лиц.
Данная инициатива разработана в целях защиты прав женщин и детей, а также предотвращения случаев притеснения и насилия в их отношении.
Министерству внутренних дел, Национальному агентству социальной защиты и Министерству экономики и финансов поручено разработать порядок поощрения.
В случае принятия проекта участие общественности в борьбе с ранними и незаконными брачными церемониями усилится.
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