Роналду сделал новое заявление перед стартом своего шестого чемпионата мира

·50·Спорт
Роналду сделал новое заявление перед стартом своего шестого чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу 2026, который принимают поля Северной Америки, продолжает очаровывать весь мир. В эти волнующие дни внимание миллионов футбольных болельщиков снова приковано к одной из величайших и легендарных звезд нашей планеты. Бессменный капитан и лидер сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новый пост в своих официальных социальных сетях перед предстоящими историческими матчами.

Знаменитый бомбардир выложил боевое фото в форме сборной Португалии, сопроводив его очень краткой, но многозначительной подписью. Под снимком, вызвавшим большой резонанс и интерес среди фанатов, легендарный нападающий написал: "Осталось два дня", — кратко сообщил он.

Абсолютный рекорд мирового футбола и шестой мундиаль

Для 41-летнего легендарного форварда, который переписывает историю футбола, этот чемпионат мира имеет особое и историческое значение. Дело в том, что Криштиану Роналду принимает участие в самом престижном турнире мира уже в шестой раз. Этот показатель является абсолютным рекордом в истории мирового футбола — до этого ни одному футболисту не выпадала удача шесть раз выступить на полях ЧМ.

В следующей таблице официально-спортивного анализа вы можете подробно ознакомиться с календарем сборной Португалии на турнире ЧМ-2026, ее соперниками в группе «К» и последовательностью предстоящих встреч:

Групповой этап и квартет

Капитан команды и рекордсмен

Все соперники в группе ЧМ-2026

Соперник по дебютному матчу 1-го тура

Сильный соперник во 2-м туре

Решающий финальный соперник в 3-м туре

Группа «К»


(Максимальная интрига)

Криштиану Роналду


(6-й раз на мундиале)

Португалия


• Узбекистан


Колумбия


• ДР Конго

Демократическая Республика Конго

Национальная сборная Узбекистана

Сборная Колумбии

Столкновение Роналду и сборной Узбекистана!

Для любителей футбола в нашей стране значимость данной группы и этого поста еще выше. Напомним, что национальная сборная Португалии попала в группу «К» этого чемпионата мира. Самое захватывающее заключается в том, что в этой группе вместе с командой Криштиану Роналду выступят Демократическая Республика Конго, Колумбия, а также наша национальная сборная Узбекистана тоже принимает участие!

Португальцы начнут свои соревнования матчем против футболистов Конго. После этого, во втором туре, звездный состав под руководством Роберто Мартинеса выйдет на поле против сборной Узбекистана, которой руководит Фабио Каннаваро. Это противостояние, несомненно, станет матчем мечты для миллионов узбекских болельщиков. Европейцы завершат групповой этап тяжелым сражением против Колумбии.

Следите за самым жарким дыханием чемпионата мира, историческими рекордами Криштиану Роналду, каждым шагом сборной Узбекистана на полях ЧМ и самыми надежными эксклюзивными новостями спорта всегда на страницах Замин вместе с нами!

Криштиану РоналдуПортугалияКолумбияУзбекистанДемократическая Республика Конго
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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