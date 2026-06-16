Жозе Моуринью хочет пригласить Феликса Нмечу в «Реал»

·85·Спорт
Жозе Моуринью хочет пригласить Феликса Нмечу в «Реал»

Рынок трансферов в европейском футболе накаляется, и скрытая борьба между крупными клубами перешла на новый этап. Легендарный португальский специалист Жозе Моуринью, недавно вернувшийся в руководство «королевского клуба» во второй раз, приступил к началу новой эры в мадридском «Реале». Знаменитый «Особенный» (Те Спекиал Оне) включил в свои планы полузащитника «Боруссии Дортмунд» и национальной сборной Германии Феликса Нмечу с целью дальнейшего укрепления средней линии команды в летнее трансферное окно.

Новое открытие «Особенного» тренера: почему Нмеча нужен Мадриду?

Согласно горячей новости, распространенной одним из авторитетных спортивных изданий Германии «Sky Sport Германй», португальский главный тренер остался под сильным впечатлением от результативной игры и тактического потенциала 25-летнего талантливого футболиста. Моуринью видит в этом немецком таланте идеального кандидата для усиления конкуренции в центре поля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и контроля темпа игры.

Однако этот трансфер не будет простым для «галактикос». Причина в том, что за присоединение талантливого полузащитника к своим рядам уже вступили в серьезную борьбу гранды английской Премьер-лиги — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». По расчетам футбольных экспертов, на данный момент примерная стоимость немецкой звезды на трансферном рынке 50 миллионов евро оценивается примерно в эту сумму.

В следующей специальной аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с показателями Феликса Нмечи в прошлом сезоне и его положением на трансферном рынке:

Имя и возраст футболиста

Текущий клуб и гражданство

План главного тренера Жозе Моуринью

Основные конкуренты на трансферном рынке

Статистика в чемпионате Германии

Потенциальная стоимость трансфера

Феликс Нмеча


(25 лет)

«Боруссия Дортмунд»


(Германия)

Усиление центральной линии «Реал Мадрид»

• «Манчестер Сити»


• «Манчестер Юнайтед»

29 матчей


(2 гола, 3 ассиста)

50 миллионов евро

Прочный фундамент в Бундеслиге

Напомним, что в прошлом сезоне талантливый футболист в составе «Боруссии Дортмунд» в немецкой Бундеслиге принял участие в 29 официальных встречах. За эти игры он дважды точно поразил ворота соперников и трижды отметился голевыми передачами (ассистами), внеся достойный вклад в успехи своей команды.

О трансферной интриге в Мадриде:

Возвращение Жозе Моуринью в Мадрид привнесло новый дух и в трансферную политику «Реала». Если «королевский клуб» одержит победу в экономической гонке с манчестерскими командами, Феликс Нмеча, несомненно, станет одной из главных тактических фигур «Реала» в новом сезоне. Мадридские болельщики с большим интересом ждут этого шага «Особенного» тренера.

Самые горячие трансферные новости испанской Ла Лиги и немецкой Бундеслиги, новые тактические революции Жозе Моуринью в «Реале», скрытые трансферные войны между клубами и самые надежные новости европейского футбола — следите за всем этим вместе с нами на страницах Замин!

Жозе МоуриньюРеал МадридФеликс НмечаБоруссия ДортмундМанчестер Сити
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Роналду сделал новое заявление перед стартом своего шестого чемпионата мираРоналду сделал новое заявление перед стартом своего шестого чемпионата мираСегодня, 06:33Ханс Ниман рассказал о турнире в Ташкенте и узбекском пловеХанс Ниман рассказал о турнире в Ташкенте и узбекском пловеСегодня, 06:27Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – КолумбияНеожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – КолумбияСегодня, 06:15Число подписчиков вратаря Кабо-Верде Возиньи достигло 2 миллионовЧисло подписчиков вратаря Кабо-Верде Возиньи достигло 2 миллионовСегодня, 05:59Луис де ла Фуэнте высказался после ничьей с Кабо-ВердеЛуис де ла Фуэнте высказался после ничьей с Кабо-ВердеСегодня, 05:50Боевая ничья в матче Саудовской Аравии и УругваяБоевая ничья в матче Саудовской Аравии и УругваяСегодня, 05:44
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана