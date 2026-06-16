Рынок трансферов в европейском футболе накаляется, и скрытая борьба между крупными клубами перешла на новый этап. Легендарный португальский специалист Жозе Моуринью, недавно вернувшийся в руководство «королевского клуба» во второй раз, приступил к началу новой эры в мадридском «Реале». Знаменитый «Особенный» (Те Спекиал Оне) включил в свои планы полузащитника «Боруссии Дортмунд» и национальной сборной Германии Феликса Нмечу с целью дальнейшего укрепления средней линии команды в летнее трансферное окно.

Новое открытие «Особенного» тренера: почему Нмеча нужен Мадриду?

Согласно горячей новости, распространенной одним из авторитетных спортивных изданий Германии «Sky Sport Германй», португальский главный тренер остался под сильным впечатлением от результативной игры и тактического потенциала 25-летнего талантливого футболиста. Моуринью видит в этом немецком таланте идеального кандидата для усиления конкуренции в центре поля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и контроля темпа игры.

Однако этот трансфер не будет простым для «галактикос». Причина в том, что за присоединение талантливого полузащитника к своим рядам уже вступили в серьезную борьбу гранды английской Премьер-лиги — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». По расчетам футбольных экспертов, на данный момент примерная стоимость немецкой звезды на трансферном рынке 50 миллионов евро оценивается примерно в эту сумму.

В следующей специальной аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с показателями Феликса Нмечи в прошлом сезоне и его положением на трансферном рынке:

Имя и возраст футболиста Текущий клуб и гражданство План главного тренера Жозе Моуринью Основные конкуренты на трансферном рынке Статистика в чемпионате Германии Потенциальная стоимость трансфера Феликс Нмеча

(25 лет) «Боруссия Дортмунд»

(Германия) Усиление центральной линии «Реал Мадрид» • «Манчестер Сити»

• «Манчестер Юнайтед» 29 матчей

(2 гола, 3 ассиста) 50 миллионов евро

Прочный фундамент в Бундеслиге

Напомним, что в прошлом сезоне талантливый футболист в составе «Боруссии Дортмунд» в немецкой Бундеслиге принял участие в 29 официальных встречах. За эти игры он дважды точно поразил ворота соперников и трижды отметился голевыми передачами (ассистами), внеся достойный вклад в успехи своей команды.

О трансферной интриге в Мадриде: Возвращение Жозе Моуринью в Мадрид привнесло новый дух и в трансферную политику «Реала». Если «королевский клуб» одержит победу в экономической гонке с манчестерскими командами, Феликс Нмеча, несомненно, станет одной из главных тактических фигур «Реала» в новом сезоне. Мадридские болельщики с большим интересом ждут этого шага «Особенного» тренера.

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