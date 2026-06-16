Малайзийский стартап Respond.io привлек 62,5 миллиона долларов инвестиций

·1·Технологии
Малайзийский стартап Respond.io привлек 62,5 миллиона долларов инвестиций

Платформа для управления коммуникациями с клиентами Respond.io успешно привлекла 62,5 миллиона долларов в рамках раунда инвестиций серии B. Данный раунд финансирования, возглавляемый Camber Partners, позволит компании расширить свои сервисы на базе AI и освоить новые рынки. Этот успех оценивается как важное событие для технологической экосистемы Малайзии. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает дает.

Компания Respond.io, базирующаяся в Куала-Лумпуре, была основана в 2017 году и решает проблему взаимодействия бизнеса с клиентами через различные мессенджеры. По данным TechCrunch, годовой повторяющийся доход (ARR) компании достиг 35 миллионов долларов, увеличившись на 169% по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что компания работает с чистой маржой прибыли в 30%, что является редким показателем для современного рынка SaaS (программное обеспечение как услуга).

Интеграция AI и мессенджеров

Платформа Respond.io объединяет популярные приложения, такие как WhatsApp, Instagram, TikTok, Messenger, Line, Telegram и WeChat, в единую систему. Это особенно удобно для сфер, требующих длительного общения с клиентом — медицины, продажи автомобилей, образования и туризма. Как отметил основатель компании Gerardo Salandra, люди не покупают автомобили или дорогостоящие услуги, просто зайдя на сайт и введя данные банковской карты; сначала они хотят пообщаться и получить ответы на свои вопросы.

Основным преимуществом платформы являются ее AI-агенты. Эти интеллектуальные помощники обрабатывают множество запросов без участия человека, квалифицируют потенциальных клиентов и даже закрывают сделки. В настоящее время система обрабатывает более 2 миллиардов сообщений ежеквартально. Появление таких технологий, как ChatGPT, служит для компании не риском, а драйвером роста.

Новый подход к бизнес-модели

Respond.io также отличается от конкурентов своей ценовой политикой. В то время как многие западные компании взимают плату за каждого пользователя (рабочее место), малайзийский стартап берет оплату исходя из объема коммуникаций. Это позволяет компаниям оптимизировать расходы даже при переходе на AI и сокращении штата. По словам Salandra, традиционные платформы адаптированы под электронную почту и звонки, а мессенджеры для них — лишь дополнительная функция.

Привлеченные инвестиции планируется направить на следующие цели:

  • Расширение экосистемы путем приобретения других технологических стартапов;
  • Дальнейшее совершенствование алгоритмов AI;
  • Укрепление позиций в сегменте крупных корпоративных клиентов (компании от 200 до 10 000 сотрудников);
  • Экспансия на международные рынки, особенно в регионах Азии и Ближнего Востока.
Учитывая расширение масштабов торговли через Telegram и Instagram на рынке Узбекистана, решения вроде Respond.io могут стать актуальным инструментом для местных предпринимателей в будущем. Руководство компании уверено, что по мере развития AI спрос на их услуги будет только расти.

Respond.ioИскусственный ИнтеллектСтартапИнвестицииТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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