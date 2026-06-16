Huawei готовит первый настольный компьютер на базе операционной системы HarmonyOS

Китайский технологический гигант Huawei стоит на пороге революционного шага на рынке персональных компьютеров. Согласно последним данным из сети, компания готовится представить полноценный настольный компьютер (ПК), работающий под управлением собственной операционной системы HarmonyOS. Это устройство является важной частью стратегии Huawei по полному отказу от системы Windows и дальнейшему укреплению собственной экосистемы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Судя по утекшим изображениям, новый продукт будет представлен в классическом формате: он будет состоять из целостного комплекта, включающего системный блок, монитор, клавиатуру и мышь. Внешний вид устройства выполнен в минималистичном и современном стиле, характерном для бренда Huawei, и предназначен для использования не только в домашних условиях, но и в профессиональной офисной среде.

Новые возможности для корпоративного сектора

Основная особенность нового компьютера заключается в его программном обеспечении — специальной версии HarmonyOS, адаптированной для настольных ПК (десктоп). Данная система обладает переработанным интерфейсом, который обеспечивает пользователям более удобную навигацию и эффективную работу в режиме многозадачности. По сообщению издания ХуавеиКентрал, система оптимизирована главным образом для корпоративных клиентов, таких как бизнес, государственные структуры и финансовый сектор.

На данный момент точные технические характеристики устройства, в частности, какой процессор или видеокарта будут использоваться, не раскрыты. Однако, по мнению экспертов, Huawei может использовать чипы собственной серии Кирин или сотрудничать с местными производителями. Это будет способствовать обеспечению независимости китайских технологий от внешнего влияния.

Согласно планам, официальная презентация устройства была анонсирована в рамках ХДК 2024 (Huawei Девелопер Конференке), а широкомасштабные коммерческие продажи ожидаются в сентябре этого года. В июле и августе планируется проведение процессов тестирования устройства в закрытых кругах.

Эта новость может быть интересна и для рынка Узбекистана, так как бренд Huawei занимает одно из ведущих мест в стране по смартфонам и сетевому оборудованию. Если система HarmonyOS станет популярной и на международном рынке, местные пользователи могут получить достойную альтернативу системам Windows и macOS.