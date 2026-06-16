В США ожидается усиление контроля над рисками криптовалют

Правительство США в лице Бюро государственного аудита (ГАО) призвало Федеральную корпорацию по страхованию депозитов (FDIC) координировать действия с другими федеральными ведомствами для устранения рисков, связанных с технологиями блокчейн. Данная инициатива направлена на снижение влияния нестабильности рынка цифровых активов на традиционную финансовую систему. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает издание.

В письме ГАО, направленном главе FDIC Трэвису Хиллу и опубликованном в понедельник, отмечается, что технологии блокчейн уже включены в список «высокорисковых областей». По мнению надзорного органа, регуляторы сталкиваются с трудностями при контроле финансовых продуктов на базе блокчейна и оценке рисков, которые они могут принести на рынки США.

Необходимость механизма координации

Согласно закону GENIUS Act, принятому в прошлом году, FDIC является основным регулирующим органом для эмитентов стейблкоинов, которые считаются дочерними компаниями поднадзорных банков. Однако анализ ГАО показал, что между регуляторами финансовой системы отсутствует постоянный механизм координации для борьбы с рисками блокчейна.

В то же время объем финансовых услуг и продуктов, связанных с блокчейном, значительно растет. По рекомендации ГАО, создание такого механизма позволит FDIC и другим ведомствам совместно выявлять риски и своевременно принимать меры. Это особенно важно в периоды высокой волатильности цен на Bitcoin и другие крупные криптоактивы.

Реформы в банковском надзоре

Государственный надзорный орган также требует внедрения системы ротации кейс-менеджеров, закрепленных за банками. Исследования 2024 года показали, что FDIC не осуществляет ротацию контролеров между различными банками, что может подорвать их независимость и негативно сказаться на результатах надзора.

Кризис нескольких крупных банков, тесно связанных с криптоиндустрией в 2023 году, наглядно продемонстрировал недостатки в этой области. Банкротство таких учреждений, как Силикон Валлей Банк, Силвергате Банк и Сигнатуре Банк в течение одной недели произошло вслед за крахом биржи ФТКс. Эти события привели к значительным потерям на рынках криптовалют.

В настоящее время члены Сената США рассматривают новый законопроект, который определит, как федеральные агентства будут регулировать широкий крипторынок. В случае принятия этого документа отношения между цифровыми активами и традиционной банковской системой получат новую правовую основу.