Цены на автострахование в Узбекистане выросли до рекордного уровня

Центральный банк проанализировал изменения цен на товары и услуги в период с мая 2025 года по конец мая 2026 года. Самый высокий рост цен был зафиксирован в сфере страхования автомобилей.

Цена на лимоны стала одной из самых быстрорастущих

Из 167 видов продуктов питания, включенных в корзину индекса потребительских цен, 151 позиция, или 90%, подорожала менее чем на 10%. Однако по некоторым товарам наблюдался резкий рост цен.

В частности, цена на лимоны выросла на 86,6%, а на огурцы — на 41,6%. Также подорожали яблоки на 24,8%, баранина на 22,8%, куриные яйца на 21,4%. Цена на говядину поднялась на 19%.

Центральный банк также опубликовал список товаров, которые значительно подешевели. В частности, за год цена на баклажаны снизилась на 27,3%, на лук — на 22,9%. Чеснок подешевел на 22%, арбузы на 21,3%, а морковь на 20%.

Как изменились цены на непродовольственные товары?

У 233 из 252 видов непродовольственных товаров, входящих в потребительскую группу, или у 92%, годовой рост цен составил менее 10%.

Самый высокий рост на фоне подорожания золота в мире наблюдался в стоимости обручальных колец — их цена выросла на 24,7%. В то же время пропан подорожал на 22,1%, а цемент на 13,5%.

Среди подешевевших товаров первое место заняла крупная кухонная техника, цена на которую снизилась на 3,1%. Мелкие приборы для приготовления напитков подешевели на 2,3%, а пылесосы — на 1,5%.

Услуги автострахования показали самый высокий рост

Из 98 видов услуг в данной категории 75 позиций, или 77%, подорожали в годовом исчислении менее чем на 10%.

Однако и в этом сегменте есть услуги, которые резко подорожали. Первое место заняли услуги страхования личного транспорта. За год стоимость автострахования выросла почти на 281,8%.

Также на 100% выросла стоимость проезда в троллейбусе, на 28% — услуги по вывозу мусора. Курсы вождения подорожали на 22,9%, а цена на холодную воду поднялась на 22,4%.

В свою очередь, цены на международные авиабилеты заметно снизились — на 7,7%. Комиссия за денежные переводы упала на 7,6%, билеты на внутренние авиарейсы — на 4%. Стоимость обучения в негосударственных вузах также снизилась на 0,5%.