Компания Шарп представила свои первые смарт-часы и умное кольцо

Японский технологический гигант Шарп сделал неожиданный шаг, официально объявив о выходе на рынок носимых устройств. Компания представила свои первые смарт-часы — Карада Мате Ватч (МХ-В01), а также умное кольцо — Карада Мате Ринг (МХ-Р01). Эта новость свидетельствует о том, что бренд стремится занять свою нишу в области мониторинга персонального здоровья, помимо традиционного производства бытовой техники и дисплеев. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Смарт-часы Карада Мате Ватч выпускаются в золотом и серебряном цветах и оснащены классическим ремешком шириной 22 мм. Особенностью устройства является интерфейс Киркуит Виев. Эта система в течение дня отображает количество шагов, частоту сердечных сокращений и сожженные калории, а перед сном автоматически переключается на данные о погоде и планы на завтрашний день. По данным иксбт.ком, в часах применена запатентованная технология Флов, которая автоматически измеряет расход калорий.

Здоровье и инновационные функции

Часы контролируют не только физическую активность, но и водный баланс (гидратацию) организма. Если в организме пользователя обнаруживается дефицит воды, устройство автоматически отправляет напоминание о необходимости выпить жидкости. Эта функция может быть особенно полезна для поддержания здоровья в регионах с жарким климатом, включая Узбекистан.

Еще одной интересной разработкой компании стало умное кольцо Карада Мате Ринг. Его ширина составляет 6,7 мм, толщина — 2,8 мм, а вес в зависимости от размера варьируется от 2,1 до 3,1 грамма. Несмотря на компактные размеры, внутрь кольца интегрированы датчик СОКсАИ, акселерометр, оптический датчик сердечного ритма, а также инфракрасный сенсор для измерения температуры тела. Устройство защищено от воды по стандарту ИПКс8.

С помощью этого кольца пользователи могут с высокой точностью отслеживать качество и глубину сна, уровень кислорода в крови и частоту сердечных сокращений. Все данные собираются и анализируются в специальном медицинском приложении Карада Мате. Ожидается, что это еще больше подогреет конкуренцию в сегменте умных колец, которая усиливается между такими гигантами, как Apple и Samsung.

Сервисы и система подписки

Шарп также запустил дополнительный сервис для своих устройств. Помимо бесплатного плана, пользователи могут оформить подписку на тариф Plus примерно за 4 доллара (600 иен) в месяц. В рамках этого пакета будет предоставлена возможность получать персональные рекомендации по питанию от квалифицированных диетологов.

Хотя дата выхода на мировой рынок и точные цены этих устройств пока полностью не раскрыты, репутация бренда Шарп и доверие к японскому качеству вызывают большой интерес к новым гаджетам. Этим шагом компания стремится расширить свою экосистему и глубже интегрироваться в повседневную жизнь пользователей.