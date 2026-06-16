За апрель начислено 111,8 млрд сумов кешбэка

·10·Экономика
За апрель начислено 111,8 млрд сумов кешбэка

Налоговый комитет опубликовал статистику выплат кешбэка потребителям по итогам апреля 2026 года.

Согласно данным, на основании 236,7 млн фискальных чеков по республике начислено в общей сложности 111,8 млрд сумов кешбэка.

В разрезе регионов наибольшая сумма пришлась на город Ташкент, где жителям столицы вернули 34,9 млрд сумов.

Следующие места заняли Ферганская область — 17,5 млрд сумов, Ташкентская область — 12,4 млрд сумов, Самаркандская область — 6,6 млрд сумов и Хорезмская область — 6,5 млрд сумов.

По данным Налогового комитета, механизм возврата 1% от суммы покупки стимулирует граждан требовать чек.

Это способствует сокращению доли теневой экономики, а также повышению налоговой дисциплины предпринимателей.

Налоговый комитетТашкентФерганаСамаркандХорезм
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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