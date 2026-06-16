За апрель начислено 111,8 млрд сумов кешбэка

Налоговый комитет опубликовал статистику выплат кешбэка потребителям по итогам апреля 2026 года.

Согласно данным, на основании 236,7 млн фискальных чеков по республике начислено в общей сложности 111,8 млрд сумов кешбэка.

В разрезе регионов наибольшая сумма пришлась на город Ташкент, где жителям столицы вернули 34,9 млрд сумов.

Следующие места заняли Ферганская область — 17,5 млрд сумов, Ташкентская область — 12,4 млрд сумов, Самаркандская область — 6,6 млрд сумов и Хорезмская область — 6,5 млрд сумов.

По данным Налогового комитета, механизм возврата 1% от суммы покупки стимулирует граждан требовать чек.

Это способствует сокращению доли теневой экономики, а также повышению налоговой дисциплины предпринимателей.