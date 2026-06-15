Прочитал книгу — сократил срок на три дня: введен новый порядок

В Узбекистане для заключенных, содержащихся в учреждениях по исполнению наказания, введен новый механизм поощрения. Теперь они могут сократить срок наказания, читая духовно-просветительскую литературу и успешно проходя специальные тесты.

Данный порядок был утвержден постановлением Кабинета Министров от 12 июня. Согласно документу, список книг, способствующих формированию у заключенных здорового мировоззрения и правильных духовно-нравственных ценностей, будет ежегодно обновляться.

Список литературы формируется совместно Республиканским центром духовности и просветительства, Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои и Союзом писателей Узбекистана.

Согласно новой системе, по каждой прочитанной книге заключенный сдает тест. Экзамены проводятся через специальную программу без участия человеческого фактора. На каждую книгу предлагается 25 тестовых вопросов, на ответ по каждому вопросу отводится две минуты.

Оценка осуществляется по 100-балльной системе. Для успешного прохождения теста необходимо набрать не менее 70 баллов. В этом случае срок наказания заключенного сокращается на 3 дня за каждую книгу.

Однако у этой льготы есть предел. В течение года заключенный может воспользоваться правом на сокращение срока максимум на 30 дней. Также предусмотрена возможность сдавать тестовые испытания дважды в год.