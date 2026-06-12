В Узбекистане деньги покупателей жилья будут надежно защищены в банках
Рынок недвижимости в нашей стране, особенно продажа строящихся многоэтажных домов, стремительно развивается с каждым годом. Однако болезненной точкой отрасли была проблема обмана дольщиков на стадии «котлована», из-за чего многие наши соотечественники теряли свои накопленные годами средства. Теперь этому печальному и тревожному периоду приходит конец. На первичном рынке жилья Узбекистана внедряется абсолютно новая, революционная система, гарантирующая стопроцентную сохранность средств граждан — эскроу-счета (гарантийные банковские счета) система внедряется.
Принятие такой решительной и необходимой меры неслучайно. По официальным данным, только за прошлый год в результате незаконных действий в строительной сфере почти 3 тысячам невиновных граждан был нанесен огромный материальный ущерб в размере 668 миллиардов сумов. огромный материальный ущерб.
Как работает эскроу-система и в чем ее преимущество?
Согласно новому порядку, деньги дольщиков, покупающих жилье, не будут попадать напрямую в руки строительной компании, а будут безопасно храниться на специальных счетах в надежных коммерческих банках, выступающих в качестве третьей стороны.
Вы можете подробно ознакомиться с условиями, которые создает новая система для обычных покупателей и застройщиков, с помощью следующей таблицы:
Этап процесса
Состояние средств
Результат при выполнении условий
В случае нарушения условий (истечение срока)
Уровень гарантии для покупателя
Во время строительства
Блокируются на специальном эскроу-счете в банке
Застройщик не может использовать эти деньги
Договор расторгается
100% безопасно
Когда здание полностью завершено и сдано в эксплуатацию
Переводятся на расчетный счет застройщика
Строительная компания получает свою прибыль
Деньги возвращаются дольщику в полном объеме (без удержаний)
Под государственным контролем
Все стройки объединяются в единую цифровую сеть
В целях обеспечения прозрачности в отрасли запускается современная платформа «Уй-джой» Эта электронная система прочно связывает базы данных различных государственных органов, которые ранее работали разрозненно (включая учет земель УзКад, для прозрачных торгов Э-ауксион, базу решений хокимов Э-карор и другие). Это полностью исключает бюрократические ошибки и злоупотребления, связанные с человеческим фактором.
Инновация: Теперь каждое здание и территория, строящиеся в нашей стране, будут получать своего рода «цифровой паспорт». Благодаря этой системе как обычные граждане, так и контролирующие органы смогут в режиме онлайн отслеживать весь жизненный цикл здания — от первого дня выделения земли до момента сдачи ключей в эксплуатацию.
По мнению экспертов, эти исторические реформы создадут здоровую конкуренцию на рынке недвижимости и обеспечат присутствие на рынке только честных, финансово устойчивых строительных компаний, ответственно подходящих к своей работе. Главное — честно заработанные средства населения будут находиться под защитой государства и банков.
Следите за последними новостями рынка недвижимости нашей страны, ценами на жилье, изменениями в законодательстве и самыми важными эксклюзивными сообщениями, касающимися нашей повседневной жизни, вместе с нами на страницах Замин!
…