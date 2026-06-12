В Узбекистане деньги покупателей жилья будут надежно защищены в банках

·15·Узбекистан
В Узбекистане деньги покупателей жилья будут надежно защищены в банках

Рынок недвижимости в нашей стране, особенно продажа строящихся многоэтажных домов, стремительно развивается с каждым годом. Однако болезненной точкой отрасли была проблема обмана дольщиков на стадии «котлована», из-за чего многие наши соотечественники теряли свои накопленные годами средства. Теперь этому печальному и тревожному периоду приходит конец. На первичном рынке жилья Узбекистана внедряется абсолютно новая, революционная система, гарантирующая стопроцентную сохранность средств граждан — эскроу-счета (гарантийные банковские счета) система внедряется.

Принятие такой решительной и необходимой меры неслучайно. По официальным данным, только за прошлый год в результате незаконных действий в строительной сфере почти 3 тысячам невиновных граждан был нанесен огромный материальный ущерб в размере 668 миллиардов сумов. огромный материальный ущерб.

Как работает эскроу-система и в чем ее преимущество?

Согласно новому порядку, деньги дольщиков, покупающих жилье, не будут попадать напрямую в руки строительной компании, а будут безопасно храниться на специальных счетах в надежных коммерческих банках, выступающих в качестве третьей стороны.

Вы можете подробно ознакомиться с условиями, которые создает новая система для обычных покупателей и застройщиков, с помощью следующей таблицы:

Этап процесса

Состояние средств

Результат при выполнении условий

В случае нарушения условий (истечение срока)

Уровень гарантии для покупателя

Во время строительства

Блокируются на специальном эскроу-счете в банке

Застройщик не может использовать эти деньги

Договор расторгается

100% безопасно

Когда здание полностью завершено и сдано в эксплуатацию

Переводятся на расчетный счет застройщика

Строительная компания получает свою прибыль

Деньги возвращаются дольщику в полном объеме (без удержаний)

Под государственным контролем

Все стройки объединяются в единую цифровую сеть

В целях обеспечения прозрачности в отрасли запускается современная платформа «Уй-джой» Эта электронная система прочно связывает базы данных различных государственных органов, которые ранее работали разрозненно (включая учет земель УзКад, для прозрачных торгов Э-ауксион, базу решений хокимов Э-карор и другие). Это полностью исключает бюрократические ошибки и злоупотребления, связанные с человеческим фактором.

Инновация: Теперь каждое здание и территория, строящиеся в нашей стране, будут получать своего рода «цифровой паспорт». Благодаря этой системе как обычные граждане, так и контролирующие органы смогут в режиме онлайн отслеживать весь жизненный цикл здания — от первого дня выделения земли до момента сдачи ключей в эксплуатацию.

По мнению экспертов, эти исторические реформы создадут здоровую конкуренцию на рынке недвижимости и обеспечат присутствие на рынке только честных, финансово устойчивых строительных компаний, ответственно подходящих к своей работе. Главное — честно заработанные средства населения будут находиться под защитой государства и банков.

Следите за последними новостями рынка недвижимости нашей страны, ценами на жилье, изменениями в законодательстве и самыми важными эксклюзивными сообщениями, касающимися нашей повседневной жизни, вместе с нами на страницах Замин!

УзбекистанНедвижимостьЭскроуСтроительствоИнвестиции
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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