Мирзиёев и Штайнмайер дали старт ряду совместных проектов

Шавкат Мирзиёев и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально дали старт ряду совместных проектов между Узбекистаном и Германией.

По сообщению пресс-службы президента, главы двух государств провели переговоры и обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

По итогам встречи стороны приняли совместное заявление, направленное на укрепление многогранного сотрудничества.

Также состоялся обмен документами в сфере финансового сотрудничества и были подписаны соглашения о грантах и льготном финансировании проектов устойчивого градостроительства.

При участии президентов в Ташкенте был дан старт работе крупноузлового сборочного завода автомобилей Volkswagen.

Кроме того, в Ташкентской области начало работу предприятие по производству жидких моющих средств при участии немецкой компании Хенкел.

В Андижанской области началось строительство логистического центра в сотрудничестве «Узжелездорожконтейнер» и Рхенус Груп.

При участии сторон были запущены два проекта в сфере образования. Среди них — курсы подготовки железнодорожных специалистов в сотрудничестве с Деутше Бахн и центр экзаменов по немецкому языку Телк.

Согласно данным, компания Volkswagen и компания Алянс Ауто, входящая в состав «Узавтосаноат», подписали контракт по крупноузловой сборке автомобилей в 2025 году.

В рамках проекта сначала будет организовано сборочное производство в Ташкенте, в дальнейшем планируется наладить полный цикл производства в Ангрене и начать экспорт.

По сообщению руководства «Узавтосаноат», планируется одновременный выпуск семи моделей немецкого бренда.

Автомобили планируется поставлять на внутренний рынок Узбекистана, а также в страны СНГ, Центральной Азии и Кавказа.