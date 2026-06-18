Мирзиёев и Штайнмайер дали старт ряду совместных проектов
Шавкат Мирзиёев и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально дали старт ряду совместных проектов между Узбекистаном и Германией.
По сообщению пресс-службы президента, главы двух государств провели переговоры и обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
По итогам встречи стороны приняли совместное заявление, направленное на укрепление многогранного сотрудничества.
Также состоялся обмен документами в сфере финансового сотрудничества и были подписаны соглашения о грантах и льготном финансировании проектов устойчивого градостроительства.
При участии президентов в Ташкенте был дан старт работе крупноузлового сборочного завода автомобилей Volkswagen.
Кроме того, в Ташкентской области начало работу предприятие по производству жидких моющих средств при участии немецкой компании Хенкел.
В Андижанской области началось строительство логистического центра в сотрудничестве «Узжелездорожконтейнер» и Рхенус Груп.
При участии сторон были запущены два проекта в сфере образования. Среди них — курсы подготовки железнодорожных специалистов в сотрудничестве с Деутше Бахн и центр экзаменов по немецкому языку Телк.
Согласно данным, компания Volkswagen и компания Алянс Ауто, входящая в состав «Узавтосаноат», подписали контракт по крупноузловой сборке автомобилей в 2025 году.
В рамках проекта сначала будет организовано сборочное производство в Ташкенте, в дальнейшем планируется наладить полный цикл производства в Ангрене и начать экспорт.
По сообщению руководства «Узавтосаноат», планируется одновременный выпуск семи моделей немецкого бренда.
Автомобили планируется поставлять на внутренний рынок Узбекистана, а также в страны СНГ, Центральной Азии и Кавказа.
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