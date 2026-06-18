На улице Абдуллы Кадыри открыли новый поворот
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) изменил схему движения на улице Абдуллы Кадыри в городе Ташкенте.
Ранее водители, едущие со стороны Экопарка, были вынуждены проезжать более 2 километров дополнительного расстояния, чтобы выехать на улицы Мовароуннахр и Махатмы Ганди.
Благодаря невлй организованному повороту данное расстояние сократилось до 500 метров.
По словам ответственных лиц, это изменение позволит водителям быстрее добираться до пункта назначения.
В результате время, затрачиваемое на совершение поворота, сократилось с прежних 6–8 минут в среднем до 2 минут.
Это создает возможность экономии от 4 до 6 минут для каждого водителя.
По данным ЦОДД, новая схема движения послужит снижению нагрузки на прилегающие улицы и устранению излишнего транспортного потока.
Согласно расчетам, данное решение позволило сократить лишний пробег почти на 75 процентов.
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