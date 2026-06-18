На улице Абдуллы Кадыри открыли новый поворот

·15·Узбекистан
На улице Абдуллы Кадыри открыли новый поворот

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) изменил схему движения на улице Абдуллы Кадыри в городе Ташкенте.

Ранее водители, едущие со стороны Экопарка, были вынуждены проезжать более 2 километров дополнительного расстояния, чтобы выехать на улицы Мовароуннахр и Махатмы Ганди.

Благодаря невлй организованному повороту данное расстояние сократилось до 500 метров.

По словам ответственных лиц, это изменение позволит водителям быстрее добираться до пункта назначения.

В результате время, затрачиваемое на совершение поворота, сократилось с прежних 6–8 минут в среднем до 2 минут.

Это создает возможность экономии от 4 до 6 минут для каждого водителя.

По данным ЦОДД, новая схема движения послужит снижению нагрузки на прилегающие улицы и устранению излишнего транспортного потока.

Согласно расчетам, данное решение позволило сократить лишний пробег почти на 75 процентов.

Абдулла КадыриТашкентМахатма ГандиЭкопарк
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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