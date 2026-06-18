Markaziy Osiyo muxlislari O‘zbekiston atrofida yana birlashmoqda (video)
O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionatidagi tarixiy ishtiroki butun Markaziy Osiyoda katta qiziqish va samimiy qo‘llab-quvvatlov uyg‘otmoqda. Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston fuqarolari ijtimoiy tarmoqlar orqali “oq bo‘rilar”ga omad tilab, O‘zbekiston terma jamoasi atrofidagi birdamlikni namoyon etmoqda.
Bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev ham qardosh xalqlarning bu iliq munosabatiga befarq qolmadi. U aeroportda turib yo‘llagan videomurojaatida Markaziy Osiyolik muxlislarga minnatdorchilik bildirish va mintaqamiz xalqlarining birligini butun dunyoga ko‘rsatish maqsadida o‘ziga xos tashabbus o‘ylab topganini ma’lum qildi.
Xushnudbekning aytishicha, u Qirg‘iziston, Qozog‘iston, Tojikiston, O‘zbekiston va Turkmaniston davlat bayroqlari tasvirlangan maxsus sharflarni buyurtma qildirgan. Bir chemodanga joylangan ushbu sharflar AQSHga olib boriladi va u yerdagi Markaziy Osiyolik muxlislarga bepul tarqatiladi.
Kadrda chemodan ichida turli ranglardagi, besh davlat ramzlari aks etgan sharflar joylanganini ko‘rish mumkin. Ularning har biri mintaqa xalqlarining do‘stligi, bir-biriga yaqinligi va umumiy futbol quvonchini ifodalaydi.
“Qozoq, qirg‘iz, o‘zbek — bir tug‘gan” degan shiorlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. Ammo bu safar qo‘llab-quvvatlov faqat uch mamlakat bilan cheklanib qolmadi. Tojikiston va Turkmanistonlik muxlislar ham O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun omad tilab, Markaziy Osiyoning yagona ovozini namoyon etyapti.
AQSHda yashaydigan yoki Jahon chempionatini tomosha qilish uchun u yerga borgan mintaqa vakillari O‘zbekiston bayroqlarini ko‘tarib, milliy jamoamizni qo‘llashga tayyor ekanini bildirmoqda. Ayrim videolarda qozog‘istonlik muxlislar O‘zbekiston libosida, qo‘llarida ikki davlat bayroqlari bilan “O‘zbekiston, olg‘a!” deya hayqirayotganini ko‘rish mumkin.
Boshqa kadrlarda esa Markaziy Osiyo fuqarolari Nyu-York ko‘chalarida O‘zbekiston bayrog‘ini ko‘tarib, milliy terma jamoani qo‘llab-quvvatlamoqda. Ular futbol orqali butun mintaqa birlashishi mumkinligini amalda ko‘rsatmoqda.
Qozog‘istonlik muxlislardan biri o‘z videomurojaatida Amerikada yashovchi ikki qozoq O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun jonkuyarlik qilayotganini ta’kidladi. Ular qo‘llarida Qozog‘iston va O‘zbekiston bayroqlarini ushlab, milliy liboslarda samimiy tilaklarini bildirgan.
Tojikistonlik muxlislar ham O‘zbekiston bayrog‘i bilan suratga tushib, yuzlariga O‘zbekiston ramzlarini chizdirgan holda “oq bo‘rilar”ga omad tilamoqda. Bu manzaralar futbolning chegara tanlamasligi va qardosh xalqlarni yanada yaqinlashtirishini ko‘rsatadi.
Xushnudbek Xudoyberdiyevning tashabbusi esa ushbu birdamlikni yanada kengroq namoyon qilishga qaratilgan. Besh davlat bayroqlari tushirilgan sharflar oddiy esdalik buyumi emas. Ular Markaziy Osiyo xalqlarining umumiy tarixi, yaqin madaniyati va qardoshlik rishtalarini ifodalaydi.
Aeroportda tasvirga olingan videoda bloger chemodanni ochib, undagi sharflarni ko‘rsatadi. Ular orasida O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston ramzlari uyg‘unlashgan. Xushnudbek bu sharflarni AQSHdagi qardosh muxlislarga sovg‘a qilishini va shu orqali ularga minnatdorchilik bildirishini aytgan.
Bu tashabbus ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan iliq kutib olindi. Ko‘pchilik bu g‘oyani nafaqat futbolga, balki Markaziy Osiyo xalqlari o‘rtasidagi do‘stlik va birdamlikka xizmat qiluvchi xayrli harakat sifatida baholadi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasining mundialga chiqishi butun mintaqa uchun alohida voqeaga aylandi. Chunki O‘zbekiston Markaziy Osiyodan Jahon chempionati final bosqichiga yo‘l olgan ilk mamlakat bo‘ldi. Shu bois qo‘shni davlatlar muxlislari “oq bo‘rilar”ni faqat O‘zbekiston jamoasi emas, balki butun mintaqa vakili sifatida qabul qilmoqda.
Millionlab muxlislar O‘zbekistonning har bir o‘yinini intiqlik bilan kutyapti. Kimdir Toshkentda, kimdir Olmaota, Bishkek, Dushanbe yoki Ashxobodda, yana kimdir AQSHning turli shaharlarida milliy jamoamizni qo‘llab-quvvatlaydi.
Bu qo‘llov futbolchilar uchun ham katta ruhiy kuch bo‘lishi mumkin. Maydonga tushayotgan O‘zbekiston terma jamoasi ortida faqat 37 millionlik xalq emas, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasining samimiy tilagi va ishonchi turganini his qiladi.
Futbol ba’zan oddiy sportdan ko‘ra kattaroq ma’no kasb etadi. U xalqlarni birlashtiradi, chegaralarni unuttiradi va bir-biriga yaqin odamlarni umumiy his-tuyg‘u atrofida jamlaydi.
Xushnudbek Xudoyberdiyevning bir chemodan sharf bilan yo‘lga chiqishi ham ana shu ma’noni ifodalaydi. Bu tashabbusning asosiy g‘oyasi aniq: biz turli davlatlarda yashasak-da, tariximiz, madaniyatimiz va qardoshligimiz bir.
Jahon chempionati kunlarida AQSH stadionlari va ko‘chalarida besh davlat bayroqlari yonma-yon ko‘tarilishi mumkin. Bu esa Markaziy Osiyo xalqlarining do‘stligi va birdamligini butun dunyoga ko‘rsatadi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi mundialda o‘z yo‘lini boshlayotgan bir paytda, uning ortida shunday katta va samimiy qo‘llab-quvvatlov borligi alohida ahamiyatga ega. “Oq bo‘rilar” maydonda o‘z so‘zini aytishga harakat qiladi, muxlislar esa tribuna va ko‘chalarda Markaziy Osiyo birligini namoyon etadi.
…