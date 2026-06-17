Shavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdi
O‘zbekiston futboli tarixidagi eng buyuk va orziqib kutilgan kun ostonasida turibmiz. Ertaga, 18 iyun kuni milliy terma jamoamiz Jahon chempionati final bosqichidagi o‘zining tarixiy debyut uchrashuvini o‘tkazadi. Shimoliy Amerika yashil maydonlarida Kolumbiya terma jamoasiga qarshi kechadigan ushbu olamshumul bahs butun xalqimizni bir yurakka aylantirishi shubhasiz.
Uchrashuv Toshkent vaqti bilan ertalab soat 07:00 da boshlanishini inobatga olgan holda, muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yurtimiz futbol ishqibozlari va butun xalqimiz uchun kutilmagan va g‘oyat yoqimli xushxabarni tuhfa etdi. Davlatimiz rahbari yurtdoshlarimiz o‘z vatan jamoasiga xotirjam, o‘z xonadonlarida va yaqinlari davrasida muxlislik qilishlari uchun misli ko‘rilmagan qo‘shimcha qulaylik yaratib berdi.
Prezident o‘yinni nabiralari davrasida tomosha qiladi
Ushbu tarixiy va vatanparvarlik ruhi bilan yo‘g‘rilgan qaror haqida Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov rasmiy ma’lumot berdi. Mashhur jurnalist Aziza Qurbonova o‘zining telegram kanalida Sherzod Asadovning so‘zlaridan iqtibos keltirgan holda shunday yozadi:
«Prezidentimiz ertangi tarixiy o‘yinni o‘z uylarida — oila davrasida, suyukli nabiralari bilan birgalikda kuzatadilar va milliy jamoamizga muxlislik qiladilar. Xalqimizga qulaylik yaratish maqsadida, davlatimiz rahbari 18 iyun kuni mamlakatimizdagi barcha davlat tashkilotlari va idoralarida ish vaqtining boshlanishini ertalabki soat 10:00 ga ko‘chirish bo‘yicha ko‘rsatma berdilar».
Quyidagi tahliliy-ma’lumot jadvali orqali ertangi tarixiy kun tartibi va ish vaqtining o‘zgarishi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Milliy jamoa debyuti
Yangilangan ish grafiki
Translyatsiya tafsilotlari
Yurtboshimiz tanlovi
• Sana: 18 iyun (payshanba)
• Raqib: Kolumbiya termasi
• Maqom: Tarixdagi ilk o‘yin
• Ish boshlanishi: Soat 10:00 da
• Qamrov: Barcha davlat idoralari
• Maqsad: Muxlislik uchun qulaylik
• Start vaqti: Soat 07:00 da
• Telekanal: «Zo‘r TV»
• Efir: To‘g‘ridan to‘g‘ri
• Oila davrasida
• Nabiralari bilan birga
• O‘z xonadonlarida
Butun mamlakat televizor qarshisiga yig‘iladi
Prezidentimiz tomonidan ko‘rsatilgan ushbu yuksak e’tibor va g‘amxo‘rlik tufayli ertaga erta tongdan millionlab vatandoshlarimiz hech qayerga shoshilmasdan, ishga kechikish xavotirisiz televizor qarshisiga jam bo‘lishadi. Ertalab soat 07:00 dan boshlab «Zo‘r TV» telekanali orqali jonli efirda uzatiladigan ushbu hayajonli uchrashuv davomida butun O‘zbekiston oilalarida faqat bir tilak — milliy terma jamoamiz g‘alabasi uchun duolar yangraydi.
Davlat rahbari darajasida futbolga va xalq kayfiyatiga berilayotgan bunday e’tibor Meksikadagi afsonaviy «Atsteka» stadionida maydonga tushadigan yigitlarimizga ham misli ko‘rilmagan ruhiy kuch va ulkan mas’uliyat bag‘ishlashi aniq.
Zamin tahririyatidan muxlisona xulosa:
Ish vaqtining soat 10:00 ga surilishi — bu shunchaki imtiyoz emas, bu butun millatni bir maqsad yo‘lida birlashtirishga qaratilgan oqilona va juda samimiy qadamdir. Ertaga tongni oilaviy futbol bayrami bilan boshlaymiz. Prezidentimizdan tortib oddiy ishchigacha — hammamiz ertaga faqat O‘zbekistonga omad tilaymiz!
Jahon chempionatidagi eng shov-shuvli voqealar, davlat rahbarining tarixiy qarorlari va terma jamoamiz o‘yinlaridan eng tezkor reportajlarni hamisha Zamin sahifalarida kuzatib boring!
…