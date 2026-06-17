Shavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdi

·81·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdi

O‘zbekiston futboli tarixidagi eng buyuk va orziqib kutilgan kun ostonasida turibmiz. Ertaga, 18 iyun kuni milliy terma jamoamiz Jahon chempionati final bosqichidagi o‘zining tarixiy debyut uchrashuvini o‘tkazadi. Shimoliy Amerika yashil maydonlarida Kolumbiya terma jamoasiga qarshi kechadigan ushbu olamshumul bahs butun xalqimizni bir yurakka aylantirishi shubhasiz.

Uchrashuv Toshkent vaqti bilan ertalab soat 07:00 da boshlanishini inobatga olgan holda, muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yurtimiz futbol ishqibozlari va butun xalqimiz uchun kutilmagan va g‘oyat yoqimli xushxabarni tuhfa etdi. Davlatimiz rahbari yurtdoshlarimiz o‘z vatan jamoasiga xotirjam, o‘z xonadonlarida va yaqinlari davrasida muxlislik qilishlari uchun misli ko‘rilmagan qo‘shimcha qulaylik yaratib berdi.

Prezident o‘yinni nabiralari davrasida tomosha qiladi

Ushbu tarixiy va vatanparvarlik ruhi bilan yo‘g‘rilgan qaror haqida Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov rasmiy ma’lumot berdi. Mashhur jurnalist Aziza Qurbonova o‘zining telegram kanalida Sherzod Asadovning so‘zlaridan iqtibos keltirgan holda shunday yozadi:

«Prezidentimiz ertangi tarixiy o‘yinni o‘z uylarida — oila davrasida, suyukli nabiralari bilan birgalikda kuzatadilar va milliy jamoamizga muxlislik qiladilar. Xalqimizga qulaylik yaratish maqsadida, davlatimiz rahbari 18 iyun kuni mamlakatimizdagi barcha davlat tashkilotlari va idoralarida ish vaqtining boshlanishini ertalabki soat 10:00 ga ko‘chirish bo‘yicha ko‘rsatma berdilar».

Quyidagi tahliliy-ma’lumot jadvali orqali ertangi tarixiy kun tartibi va ish vaqtining o‘zgarishi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Milliy jamoa debyuti

Yangilangan ish grafiki

Translyatsiya tafsilotlari

Yurtboshimiz tanlovi

Sana: 18 iyun (payshanba)


Raqib: Kolumbiya termasi


Maqom: Tarixdagi ilk o‘yin

Ish boshlanishi: Soat 10:00 da


Qamrov: Barcha davlat idoralari


Maqsad: Muxlislik uchun qulaylik

Start vaqti: Soat 07:00 da


Telekanal: «Zo‘r TV»


Efir: To‘g‘ridan to‘g‘ri

• Oila davrasida


• Nabiralari bilan birga


• O‘z xonadonlarida

Butun mamlakat televizor qarshisiga yig‘iladi

Prezidentimiz tomonidan ko‘rsatilgan ushbu yuksak e’tibor va g‘amxo‘rlik tufayli ertaga erta tongdan millionlab vatandoshlarimiz hech qayerga shoshilmasdan, ishga kechikish xavotirisiz televizor qarshisiga jam bo‘lishadi. Ertalab soat 07:00 dan boshlab «Zo‘r TV» telekanali orqali jonli efirda uzatiladigan ushbu hayajonli uchrashuv davomida butun O‘zbekiston oilalarida faqat bir tilak — milliy terma jamoamiz g‘alabasi uchun duolar yangraydi.

Davlat rahbari darajasida futbolga va xalq kayfiyatiga berilayotgan bunday e’tibor Meksikadagi afsonaviy «Atsteka» stadionida maydonga tushadigan yigitlarimizga ham misli ko‘rilmagan ruhiy kuch va ulkan mas’uliyat bag‘ishlashi aniq.

Zamin tahririyatidan muxlisona xulosa:

Ish vaqtining soat 10:00 ga surilishi — bu shunchaki imtiyoz emas, bu butun millatni bir maqsad yo‘lida birlashtirishga qaratilgan oqilona va juda samimiy qadamdir. Ertaga tongni oilaviy futbol bayrami bilan boshlaymiz. Prezidentimizdan tortib oddiy ishchigacha — hammamiz ertaga faqat O‘zbekistonga omad tilaymiz!

Jahon chempionatidagi eng shov-shuvli voqealar, davlat rahbarining tarixiy qarorlari va terma jamoamiz o‘yinlaridan eng tezkor reportajlarni hamisha Zamin sahifalarida kuzatib boring!

Shavkat MirziyoyevKolumbiyaSherzod AsadovZo‘r TV
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadiErtaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadiBugun, 13:41Shavkat Mirziyoyev Beshinchi TXIF-2026 ning yalpi majlisida nutq so‘zladiShavkat Mirziyoyev Beshinchi TXIF-2026 ning yalpi majlisida nutq so‘zladiBugun, 10:02Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)Bugun, 08:02Shavkat Mirziyoyev Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildiShavkat Mirziyoyev Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildiBugun, 07:50O‘zbekistonda Angliya huquqi asosida xalqaro tijorat sudi tashkil etiladiO‘zbekistonda Angliya huquqi asosida xalqaro tijorat sudi tashkil etiladiBugun, 07:41O‘zbekistonda yagona QR-kod majburiy bo‘ladiO‘zbekistonda yagona QR-kod majburiy bo‘ladiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan