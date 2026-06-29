Где в Узбекистане живет больше всего людей? ТОП-10 список

Население Узбекистана растет стремительными темпами. Согласно официальным данным Статистического комитета по состоянию на 1 апреля 2026 года, постоянное население нашей страны составляет почти 38,4 млн человек Плотность и распределение населения в различных уголках нашей страны различаются.

Итак, какие города и районы являются самыми «густонаселенными» и рекордными по количеству жителей? Ниже мы представляем рейтинг ТОП-10 территорий с наибольшим числом населения.

ТОП-10 районов и городов с наибольшим числом населения:

Статус Название территории (Район / Город) Численность населения 1 город Наманган 731,3 тыс. человек 2 город Самарканд 607,6 тыс. человек 3 Ургутский район 588,6 тыс. человек 4 город Андижан 506 тыс. человек 5 Деновский район 442,7 тыс. человек 6 Олмазорский район 419,6 тыс. человек 7 Пастдаргомский район 401,5 тыс. человек 8 Юнусабадский район 395 тыс. человек 9 Шайхантахурский район 374,6 тыс. человек 10 Асакаский район 369,6 тыс. человек

Примечательные наблюдения: