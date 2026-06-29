Где в Узбекистане живет больше всего людей? ТОП-10 список

·31·Узбекистан
Где в Узбекистане живет больше всего людей? ТОП-10 список

Население Узбекистана растет стремительными темпами. Согласно официальным данным Статистического комитета по состоянию на 1 апреля 2026 года, постоянное население нашей страны составляет почти 38,4 млн человек Плотность и распределение населения в различных уголках нашей страны различаются.

Итак, какие города и районы являются самыми «густонаселенными» и рекордными по количеству жителей? Ниже мы представляем рейтинг ТОП-10 территорий с наибольшим числом населения.

ТОП-10 районов и городов с наибольшим числом населения:

Статус

Название территории (Район / Город)

Численность населения

1

город Наманган

731,3 тыс. человек

2

город Самарканд

607,6 тыс. человек

3

Ургутский район

588,6 тыс. человек

4

город Андижан

506 тыс. человек

5

Деновский район

442,7 тыс. человек

6

Олмазорский район

419,6 тыс. человек

7

Пастдаргомский район

401,5 тыс. человек

8

Юнусабадский район

395 тыс. человек

9

Шайхантахурский район

374,6 тыс. человек

10

Асакаский район

369,6 тыс. человек

Примечательные наблюдения:

  • Наманган — абсолютный лидер: Город Наманган занимает первое место в списке с 731 тысячей жителей. Он значительно опередил даже Самарканд, крупнейший исторический и туристический центр республики.

  • Феномен Ургута: Ургутский район Самарканда обошел многие крупные города, областные центры и даже самые густонаселенные районы столицы. Он удерживает статус самого крупного и многолюдного района страны.

  • Плотность столицы и Ферганской долины: Из города Ташкента в этот ТОП-10 сразу попали три крупных района (Олмазорский, Юнусабадский и Шайхантахурский). Индустриальная Асака (Андижан) и Деновский район, являющийся крупным торговым центром Сурхандарьи, также подтверждают статус одних из самых крупных точек страны по численности и плотности населения.

УзбекистанНаманганСамаркандТашкентАндижан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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