Где в Узбекистане живет больше всего людей? ТОП-10 список
Население Узбекистана растет стремительными темпами. Согласно официальным данным Статистического комитета по состоянию на 1 апреля 2026 года, постоянное население нашей страны составляет почти 38,4 млн человек Плотность и распределение населения в различных уголках нашей страны различаются.
Итак, какие города и районы являются самыми «густонаселенными» и рекордными по количеству жителей? Ниже мы представляем рейтинг ТОП-10 территорий с наибольшим числом населения.
ТОП-10 районов и городов с наибольшим числом населения:
Статус
Название территории (Район / Город)
Численность населения
1
город Наманган
731,3 тыс. человек
2
город Самарканд
607,6 тыс. человек
3
Ургутский район
588,6 тыс. человек
4
город Андижан
506 тыс. человек
5
Деновский район
442,7 тыс. человек
6
Олмазорский район
419,6 тыс. человек
7
Пастдаргомский район
401,5 тыс. человек
8
Юнусабадский район
395 тыс. человек
9
Шайхантахурский район
374,6 тыс. человек
10
Асакаский район
369,6 тыс. человек
Примечательные наблюдения:
Наманган — абсолютный лидер: Город Наманган занимает первое место в списке с 731 тысячей жителей. Он значительно опередил даже Самарканд, крупнейший исторический и туристический центр республики.
Феномен Ургута: Ургутский район Самарканда обошел многие крупные города, областные центры и даже самые густонаселенные районы столицы. Он удерживает статус самого крупного и многолюдного района страны.
Плотность столицы и Ферганской долины: Из города Ташкента в этот ТОП-10 сразу попали три крупных района (Олмазорский, Юнусабадский и Шайхантахурский). Индустриальная Асака (Андижан) и Деновский район, являющийся крупным торговым центром Сурхандарьи, также подтверждают статус одних из самых крупных точек страны по численности и плотности населения.
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