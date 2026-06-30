Шавкат Мирзиёев призвал родителей к бдительности в воспитании детей

·29·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев призвал родителей к бдительности в воспитании детей

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе встречи, посвященной Дню молодежи, обратился к родителям, подчеркнув необходимость более ответственного подхода к воспитанию детей в нынешний сложный период.

Глава государства отметил, что серьезную обеспокоенность вызывает рост преступлений, связанных с наркоманией и психотропными веществами среди молодежи. По его словам, почти одна треть таких преступлений приходится именно на молодых людей.

Президент заявил, что борьба с этим пороком стала общенациональной задачей, и напомнил о недавно принятом законе, ужесточающем ответственность за наркопреступления.

Также он призвал молодежь держаться подальше от наркотиков и посвящать каждую минуту своей жизни учебе, труду и благим делам.

В завершение обращения Президент напомнил родителям, что будущее, воспитание и развитие ребенка формируются прежде всего в семье, и призвал их уделять детям больше внимания и любви.

Шавкат МирзиёевШавкат Мирзиёев
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