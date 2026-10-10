Амударья высыхает? Министерство прокомментировало распространившиеся сообщения

·35·Узбекистан
Амударья высыхает? Министерство прокомментировало распространившиеся сообщения

В социальных сетях распространились сообщения о том, что Амударья высыхает. В связи с этим Министерство водного хозяйства выступило с официальной реакцией, сообщив, что сток воды в реке сохраняется.

По данным министерства, 9 октября на Термезском гидропосту в части Амударьи, входящей на территорию Узбекистана, уровень воды составил 239 сантиметров. Это на 27 сантиметров выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

При этом на гидропосту Керки расход воды составил 499 кубических метров в секунду. Это на 63 кубических метра в секунду меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В верхнем течении бассейна Амударьи, в Нурекское водохранилище, расположенное на реке Вахш на территории Таджикистана, поступает 408 кубических метров воды в секунду. Сброс из него составляет 320 кубических метров в секунду. Общий объем воды в водохранилище равен 10 миллиардам 540 миллионам кубических метров.

В министерстве отметили, что снижение уровня и расхода воды в реках в сентябре–октябре является сезонным гидрологическим процессом. В связи с завершением вегетационного сезона в водохранилищах накапливаются запасы воды для нужд следующего сезона.

Приведенные официальным ведомством показатели показывают, что сток воды в Амударье сохраняется. Однако также зафиксировано уменьшение расхода воды на гидропосту Керки по сравнению с прошлым годом.

АмударьяМинистерство водного хозяйстваНурекское водохранилищеТермезский гидропост
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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