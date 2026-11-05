Запреты отменят? В Узбекистане упростят порядок использования дронов

·57·Узбекистан
Запреты отменят? В Узбекистане упростят порядок использования дронов
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В Узбекистане система жестких ограничений на использование беспилотных летательных аппаратов (дронов) подвергается радикальному пересмотру, и правила упрощаются.
  • По поручению Президента планируется широкое внедрение дронов в различные отрасли экономики.
  • Также предусмотрено упрощение правил их покупки и управления, а также развитие местного производства.

В Узбекистане кардинально пересматривается система жесткого контроля и ограничений в отношении беспилотных летательных аппаратов (дронов), действовавшая на протяжении многих лет. Президентом даны конкретные поручения ответственным ведомствам по смягчению порядка использования дронов, их широкому внедрению в различные отрасли экономики и налаживанию местного производства.

Этот шаг направлен на создание больших свобод и благоприятных условий для предпринимателей, представителей сельского хозяйства, а также энтузиастов сферы современных технологий.

Действующие ограничения: строгие наказания и исключения

До сегодняшнего дня законодательство республики, связанное с беспилотными летательными аппаратами, основывалось на крайне жестких требованиях:

  • Ограничения на ввоз и хранение: Ввоз дронов физическими лицами в Узбекистан, их продажа или свободное использование в личных целях были полностью ограничены, за что была установлена ответственность;

  • Только особые разрешения: Использование беспилотных устройств допускалось только юридическими лицами, государственными организациями и в сфере сельского хозяйства исключительно при наличии специальных лицензий и разрешений.

Ожидаемые изменения и международный опыт

В рамках новых поручений ожидаются серьезные послабления по следующим основным направлениям:

  • Упрощение законодательства: На основе опыта развитых зарубежных стран правила покупки, регистрации и управления дронами будут максимально упрощены;

  • Интеграция в экономику: Будет создана возможность для законного и свободного использования дронов в сельском хозяйстве, строительстве, логистике, геодезии, экологическом контроле, а также в сферах туризма и видеографии;

  • Местное производство: В самом Узбекистане будет сформирована база для сборки, производства беспилотных устройств и их комплектующих, а также оказания сервисных услуг.

Ожидается, что в ближайшее время ответственные министерства и ведомства представят на общественное обсуждение законопроекты, содержащие новые правовые нормы в этой сфере.

беспилотные летательные аппаратыдроныэкономика Узбекистанатехнологические инновации
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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