Запреты отменят? В Узбекистане упростят порядок использования дронов
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- В Узбекистане система жестких ограничений на использование беспилотных летательных аппаратов (дронов) подвергается радикальному пересмотру, и правила упрощаются.
- По поручению Президента планируется широкое внедрение дронов в различные отрасли экономики.
- Также предусмотрено упрощение правил их покупки и управления, а также развитие местного производства.
В Узбекистане кардинально пересматривается система жесткого контроля и ограничений в отношении беспилотных летательных аппаратов (дронов), действовавшая на протяжении многих лет. Президентом даны конкретные поручения ответственным ведомствам по смягчению порядка использования дронов, их широкому внедрению в различные отрасли экономики и налаживанию местного производства.
Этот шаг направлен на создание больших свобод и благоприятных условий для предпринимателей, представителей сельского хозяйства, а также энтузиастов сферы современных технологий.
Действующие ограничения: строгие наказания и исключения
До сегодняшнего дня законодательство республики, связанное с беспилотными летательными аппаратами, основывалось на крайне жестких требованиях:
Ограничения на ввоз и хранение: Ввоз дронов физическими лицами в Узбекистан, их продажа или свободное использование в личных целях были полностью ограничены, за что была установлена ответственность;
Только особые разрешения: Использование беспилотных устройств допускалось только юридическими лицами, государственными организациями и в сфере сельского хозяйства исключительно при наличии специальных лицензий и разрешений.
Ожидаемые изменения и международный опыт
В рамках новых поручений ожидаются серьезные послабления по следующим основным направлениям:
Упрощение законодательства: На основе опыта развитых зарубежных стран правила покупки, регистрации и управления дронами будут максимально упрощены;
Интеграция в экономику: Будет создана возможность для законного и свободного использования дронов в сельском хозяйстве, строительстве, логистике, геодезии, экологическом контроле, а также в сферах туризма и видеографии;
Местное производство: В самом Узбекистане будет сформирована база для сборки, производства беспилотных устройств и их комплектующих, а также оказания сервисных услуг.
Ожидается, что в ближайшее время ответственные министерства и ведомства представят на общественное обсуждение законопроекты, содержащие новые правовые нормы в этой сфере.
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