Регион на грани жажды: ледники Центральной Азии тают...

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Регион на грани жажды: ледники Центральной Азии тают...

Центральноазиатский регион и, в частности, Узбекистан в ближайшем будущем сталкиваются с угрозой серьезного дефицита воды и климатического кризиса. Согласно новому тревожному докладу, опубликованному Всемирной метеорологической организацией (ВМО), запасы пресной воды и масса горных ледников в нашем регионе сокращаются тревожными темпами. За последние годы объемы живительной влаги, поступающей в водохранилища Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана, заметно снизились.

Особенно критической стала ситуация в бассейнах Амударьи и Сырдарьи — главных артерий жизни и сельского хозяйства региона: горы теряют гораздо больше льда, чем накапливают в виде запасов. Цифры пугающие — всего за последние 5 лет горные ледники потеряли ровно 6,2 процента своей массы. Учитывая, что более 50 процентов стока рек Центральной Азии формируется именно за счет таяния снега и ледников в горах, этот процесс в ближайшие годы нанесет прямой удар по обеспечению населения питьевой водой и продовольственной безопасности.

Итак, как таяние ледников на 6,2 процента повлияет на водоснабжение полей и городов в областях Узбекистана, к каким последствиям столкнется бассейн Аральского моря и можно ли остановить эту экологическую катастрофу?

«Потеря 6,2% ледников и пустеющие водохранилища»: главные факты из доклада ВМО

Важные цифры и аналитика, обнародованные международными метеорологами и климатологами:

  • За 5 лет потеряно 6,2% массы ледников: темпы таяния ледников в высокогорных хребтах Центральной Азии значительно опережают возможности их естественного восстановления;

  • Более 50% водного стока под угрозой: свыше половины стока двух крупнейших рек региона — Амударьи и Сырдарьи — питаются именно за счет талых вод ледников и снега;

  • Дефицит в водохранилищах четырех стран: резко сократился приток воды в крупные стратегические водохранилища Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана;

  • Цикл «таяние — затем иссушение»: эксперты предупреждают, что хотя в первые годы из-за таяния ледников уровень воды может казаться повышенным, в ближайшем будущем запасы исчерпаются, и начнется обмеление и пересыхание рек;

  • Кризис Амударьи и Сырдарьи: миллионы гектаров посевных площадей и отраслей промышленности, расположенных в речных бассейнах, сталкиваются с проблемой нехватки воды.

Водные ресурсы Центральной Азии: сравнение состояния ледников и рек

Сравнительные показатели гидрологических изменений в регионе:

Показатели и параметры

Прошлый период (Естественный баланс)

Показатели последних 5 лет (доклад ВМО)

Состояние массы ледников

Накопление и таяние снега были равны

Ледяная масса уменьшилась на 6,2% (таяние ускорилось)

Объем притока в водохранилища

Стабильный и прогнозируемый сток

Заметно снизился

Основные зоны воздействия

Периферийные пустынные зоны

Четыре страны в бассейнах Амударьи и Сырдарьи

Источник питания рек

Более 50% снег и ледники

Сток ослабевает из-за сокращения ледникового покрова

Уровень будущей опасности

Сезонные колебания

Хроническая гидрологическая засуха и водный кризис

Экспертиза экологии и геополитики: как Узбекистану защититься от безводья?

Основные рекомендации международных гидрологов и климатических аналитиков:

  • Массовый переход на водосберегающие технологии: необходимо безотлагательно отказаться от традиционного старого метода затопления полей при поливе, сделать обязательным на 100 процентов внедрение систем капельного и дождевального орошения;

  • Региональная водная дипломатия: соглашения по распределению воды между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном должны быть пересмотрены с учетом новых реалий изменения климата, а управление общими водохранилищами — усилено;

  • Бетонирование каналов и сокращение потерь: ускорить работы по бетонированию внутренних водных каналов в Узбекистане для сохранения 30-40% воды, теряемой в результате фильтрации и испарения;

  • Финансовая оценка каждой капли воды: требованием времени становится установка приборов учета и усиление строгих мер наказания за пустую трату воды среди населения и в производственных секторах.

Этот вывод Всемирной метеорологической организации наглядно показал, что водный вопрос в Центральной Азии стал не просто природным ресурсом, а главным фактором будущего и национальной безопасности региона.

По вашему мнению, какие меры в первую очередь должны быть приняты в Узбекистане для экономии воды в условиях быстрого таяния горных ледников и обмеления рек? Достаточно ли эффективно работают ограничения против расточительного использования воды на полях? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим чрезвычайно важным экологическим предупреждением, касающимся жизни всего региона, со всеми близкими и соотечественниками!

ВМОАмударьяСырдарьяводохранилища
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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