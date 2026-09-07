В каких вузах учатся самые сильные кадры Узбекистана? Индекс качества 20 вузов...

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Агентство по оценке качества образования официально представило результаты «Индекса качества выпускников», охватывающего 20 высших учебных заведений Узбекистана. По итогам глубокой и беспристрастной оценки, проведенной по четырем основным направлениям, Государственная консерватория Узбекистана стала абсолютным лидером общенационального рейтинга с показателем 81,5 балла. Этот новый индекс служит важным ориентиром, показывающим, кадры какого вуза обладают реальными практическими навыками и знаниями на рынке труда.

Лучшие по направлениям: Кто лисперирует в какой сфере?

Результаты специальной оценки в разрезе сфер выглядят следующим образом:

Консерватория — лидер в общем рейтинге: Государственная консерватория Узбекистана, готовящая кадры в сфере культуры и искусства, зафиксировала самый высокий результат среди всех 20 вузов с 81,5 балла;

Университет Вебстера первый в социально-гуманитарной сфере: Ташкентский университет Вебстера (Webster University) набрал 76,3 балла и занял 1-е место в стране по направлению социально-гуманитарного образования;

Inha лидирует в сфере прикладных наук и IT: Ташкентский университет Inha признан вузом с самыми качественными выпускниками по направлению точных и прикладных наук с 74 баллами;

Сенсация от филиала Термеза в медицине: Среди медицинских вузов и учреждений здравоохранения Термезский филиал Ташкентской медицинской академии показал результат в 74 балла, зафиксировав самый высокий балл в отрасли.

Структура топ-20 и новый критерий для рынка труда

Состав рейтинга и его практическое значение выделяются следующими аспектами:

Распределение вузов: В топ-20 вошли 11 высших учебных заведений социально-гуманитарного, 5 — прикладных наук, 2 — медицинского и 2 — творческого и спортивного направлений;

Объективное руководство для работодателей: Как подчеркивает агентство, данный индекс дает работодателям возможность правильно подбирать сотрудников не по диплому, а исходя из реального качества профессиональной подготовки выпускников конкретного вуза;

Здоровая конкуренция между учебными заведениями: Такая прозрачная рейтинговая система побуждает вузы не просто увеличивать число студентов, а готовить конкурентоспособных специалистов, отвечающих требованиям рынка труда.

По вашему мнению, успех и профессиональное мастерство выпускника вуза больше зависят от престижа университета или от личного труда и стремления самого студента? Вы как работодатель выпускнику какого высшего учебного заведения отдали бы предпочтение? Оставляйте свои мнения в комментариях!