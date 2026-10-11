В Учтепе временно отключат горячую воду до 18 октября
В Учтепинском районе Ташкента с 12 по 18 октября 2026 года будет временно приостановлено подача горячей воды. Ограничения связаны с плановыми профилактическими работами, намеченными на 2026 год.
Отключение горячего водоснабжения коснется зон обслуживания котельных ИМ-5. Под ограничения подпадет население в общей сложности 25 махаллей.
Список махаллей, где временно отключат горячую воду:
• «Гузар»
• «Кургантепа»
• «Хуросон»
• «Заргарлик»
• «Кохна Чопонота»
«Богистон»
• «Богобод»
• «Бирлик»
• «Найман»
• «Фархад»
• «Тинчликобод»
• «Ватан»
• «Ватанпарвар»
• «Хамдуст»
• «Нуробод»
• «Ширин»
• «Дийдор»
• «А. Согуний»
• «Диёробод»
• «Янгиюль»
• «Фозильтепа»
• «Зульфизар»
• «Хуршид»
• «Куркамобод»
• «Куйи Дархон»
Возобновление подачи горячей воды после завершения плановых профилактических работ запланировано на 18 октября 2026 года.
Комментарии 0
…