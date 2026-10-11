В Учтепе временно отключат горячую воду до 18 октября

·16·Узбекистан
В Учтепе временно отключат горячую воду до 18 октября

В Учтепинском районе Ташкента с 12 по 18 октября 2026 года будет временно приостановлено подача горячей воды. Ограничения связаны с плановыми профилактическими работами, намеченными на 2026 год.

Отключение горячего водоснабжения коснется зон обслуживания котельных ИМ-5. Под ограничения подпадет население в общей сложности 25 махаллей.

Список махаллей, где временно отключат горячую воду:

• «Гузар»

• «Кургантепа»

• «Хуросон»

• «Заргарлик»

• «Кохна Чопонота»

«Богистон»

• «Богобод»

• «Бирлик»

• «Найман»

• «Фархад»

• «Тинчликобод»

• «Ватан»

• «Ватанпарвар»

• «Хамдуст»

• «Нуробод»

• «Ширин»

• «Дийдор»

• «А. Согуний»

• «Диёробод»

• «Янгиюль»

• «Фозильтепа»

• «Зульфизар»

• «Хуршид»

• «Куркамобод»

• «Куйи Дархон»

Возобновление подачи горячей воды после завершения плановых профилактических работ запланировано на 18 октября 2026 года.

ТашкентУчтепинский районкотельные ИМ-5горячее водоснабжение
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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