Выявлена перепродажа уже проданного дома другому лицу

·32·Общество
Выявлена перепродажа уже проданного дома другому лицу

В Шайхантахурском районе города Ташкента возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

По данным следствия, Зафарджон И. и Закир И., родившиеся в 1986 и 1987 годах, подозреваются в мошенничестве, связанном с продажей недвижимости.

Установлено, что они заключили соглашение с жителем Учкурганского района о продаже дома за 900 тысяч долларов США.

После получения от покупателя аванса в размере 363 тысяч долларов США продавцы прервали связь.

В ходе расследования выяснилось, что данный дом ранее уже был продан другому лицу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса («Мошенничество»).

Главное управление внутренних дел города Ташкента рекомендовало гражданам оформлять сделки купли-продажи недвижимости только через уполномоченные органы.

Также было напомнено о необходимости тщательной проверки законности и подлинности всех документов перед переводом средств.

ТашкентШайхантахурский районЗафарджон И.Закир И.Учтепинский район
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Воздушный шар из Узбекистана упал в ТаджикистанеВоздушный шар из Узбекистана упал в ТаджикистанеСегодня, 06:48В Хорезмском районе Гурлан прошла ярмарка вакансий для плательщиков алиментовВ Хорезмском районе Гурлан прошла ярмарка вакансий для плательщиков алиментовСегодня, 06:23За долги арестован автомобиль VolkswagenЗа долги арестован автомобиль VolkswagenСегодня, 06:21Озода Нурсаидова предупредила: не верьте поддельным видео (видео)Озода Нурсаидова предупредила: не верьте поддельным видео (видео)Сегодня, 02:51Коррупция в кадастровой системе нанесла государству ущерб на миллиарды...Коррупция в кадастровой системе нанесла государству ущерб на миллиарды...Вчера, 13:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения