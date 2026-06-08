Выявлена перепродажа уже проданного дома другому лицу

В Шайхантахурском районе города Ташкента возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

По данным следствия, Зафарджон И. и Закир И., родившиеся в 1986 и 1987 годах, подозреваются в мошенничестве, связанном с продажей недвижимости.

Установлено, что они заключили соглашение с жителем Учкурганского района о продаже дома за 900 тысяч долларов США.

После получения от покупателя аванса в размере 363 тысяч долларов США продавцы прервали связь.

В ходе расследования выяснилось, что данный дом ранее уже был продан другому лицу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса («Мошенничество»).

Главное управление внутренних дел города Ташкента рекомендовало гражданам оформлять сделки купли-продажи недвижимости только через уполномоченные органы.

Также было напомнено о необходимости тщательной проверки законности и подлинности всех документов перед переводом средств.