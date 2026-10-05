В 5 районах Ташкента на 5 дней отключат горячую воду

·34·Общество
В 5 районах Ташкента на 5 дней отключат горячую воду

В некоторых районах Ташкента временно приостановят подачу горячей воды на пять дней. Из-за профилактических работ с 5 по 9 октября горячая вода не будет подаваться в отдельных районах Мирабадского, Яшнабадского, Сергелийского, Янгихаётского и Бектемирского районов.

В это время на тепловых сетях и сопутствующем оборудовании будут проведены плановые профилактические работы.

В каких районах отключат горячую воду?

Плановые работы охватят отдельные районы столицы:

  • Мирабадский;

  • Яшнабадский;

  • Сергелийский;

  • Янгихаётский;

  • Бектемирский.

Подача горячей воды будет временно приостановлена с 5 по 9 октября.

Поэтому жителям, проживающим в данных районах, следует подготовиться к перебоям в обеспечении горячей водой в указанные дни.

Почему отключают горячую воду?

Сообщается, что это не обычная авария или внеплановое отключение.

В системе теплоснабжения будут проводиться плановые профилактические работы. Их главная цель — обеспечить стабильную работу тепловых сетей и оборудования в осенне-зимний период.

То есть перед началом холодного сезона сети пройдут техническую проверку и необходимую профилактику.

Временные неудобства для населения

Отключение горячей воды на несколько дней может создать определенные неудобства, особенно для жителей многоквартирных домов.

Однако плановые профилактические работы проводятся для того, чтобы обеспечить бесперебойную и стабильную работу системы отопления в осенне-зимний период.

В связи с этим гражданам, проживающим в зонах временного отключения горячей воды в Мирабадском, Яшнабадском, Сергелийском, Янгихаётском и Бектемирском районах, рекомендуется заблаговременно принять необходимые меры на дни с 5 по 9 октября.

Поставка возобновится после 9 октября

После завершения плановых профилактических работ в установленные сроки планируется возобновить подачу горячей воды.

Главная цель данных мероприятий — обеспечение надежной и стабильной работы столичных тепловых сетей в зимний период.

Таким образом, несмотря на то, что временное отключение в пяти районах доставит неудобства населению, за этим стоит подготовка к осенне-зимнему сезону и обеспечение стабильной работы системы теплоснабжения.

Ташкентгорячее водоснабжениепрофилактические работытепловые сети
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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