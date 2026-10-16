На 4 крупных улицах Ташкента выделяют отдельные полосы для автобусов

В Ташкенте в целях ускорения движения общественного транспорта, сокращения интервалов движения автобусов и обеспечения своевременного прибытия жителей к пункту назначения на столичных дорогах будет реализован очередной масштабный проект. В соответствии с соответствующим решением хокима столицы, на участках города общей протяженностью 17,9 километра намечено создание специальных выделенных полос для автобусов (с обозначением буквой «А»).

Данная мера направлена на предотвращение заторов и повышение привлекательности общественного транспорта.

Какие улицы охватят выделенные полосы?

В рамках нового проекта были отобраны следующие четыре центральных направления столицы с наиболее интенсивным и плотным транспортным движением:

Проспект Мирзо Улугбека: Выделенная полоса будет создана на самом протяженном участке — 6,3 км ;

Улица Мукими: Будет выделен участок этого направления с интенсивным движением транспорта протяженностью 4,6 км ;

Улицы Каратош и Кукча Дарвоза: Через территорию Старого города для автобусов будет приспособлено в общей сложности 4,2 км дорог;

Улица Паркент: Специальные разметки будут нанесены на участке этой оживленной торгово-жилой дороги протяженностью 2,8 км.

Смета проекта и ожидаемый эффект

Расчеты по обновлению городской инфраструктуры выглядят следующим образом:

Финансовые расходы: Согласно предварительным расчетам, на установку дорожных знаков, нанесение специальной разметки и полное оснащение инфраструктуры планируется потратить примерно 6,5 миллиарда сумов ;

Основная цель: Выделенные полосы резко сократят простаивание автобусов в заторах общего потока машин и гарантируют их прибытие на остановочные пункты строго по расписанию в назначенное время.

Расширение сети специальных выделенных полос в городе Ташкенте послужит не только облегчению повседневной жизни пассажиров, но и значительному улучшению городской экологии и безопасности дорожного движения.