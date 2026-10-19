Население Узбекистана превысило 39,5 млн человек: В каких регионах больше всего жителей?

Опубликованы обновленные официальные демографические показатели по численности постоянного населения Республики Узбекистан. По состоянию на 1 октября 2026 года численность постоянного населения нашей страны (с учетом результатов переписи) достигла 39 миллионов 535 тысяч 225 человек.

Сравнение с аналогичным периодом прошлого года показывает, что за год численность населения увеличилась на 692,2 тысячи человек, или на 1,8 процента.

Распределение по регионам: Кто в лидерах?

По размещению и плотности населения среди регионов республики традиционное лидерство сохраняют Самаркандская и Ферганская области.

Полные показатели в разрезе регионов по состоянию на 1 октября 2026 года выглядят следующим образом:

Самаркандская область — 4 462 783 человека;

Ферганская область — 4 293 001 человек;

Ташкентская область — 3 799 043 человека;

Кашкадарьинская область — 3 746 228 человек;

Андижанская область — 3 574 464 человека;

город Ташкент — 3 278 512 человек;

Наманганская область — 3 190 767 человек;

Сурхандарьинская область — 3 030 030 человек;

Республика Каракалпакстан — 2 166 044 человека;

Хорезмская область — 2 162 068 человек;

Бухарская область — 2 125 129 человек;

Джизакская область — 1 545 176 человек;

Навоийская область — 1 196 559 человек;

Сырдарьинская область — 965 421 человек.

О чем свидетельствуют темпы демографического роста?

Как видно из данных, в 8 регионах нашей страны численность населения превышает 3 миллиона человек, причем в 2 крупных областях этот показатель составляет более 4 миллионов.

Сохранение стабильных темпов годового роста по республике на уровне 1,8 процента означает дальнейшее укрепление статуса Узбекистана как крупнейшего и наиболее быстро растущего государства по демографическому потенциалу в Центральной Азии.