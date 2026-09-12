«Население Узбекистана превысило 39 миллионов!»: Первые сенсационные цифры переписи

В современной демографической и экономической истории Узбекистана начался важный этап. Были официально объявлены первые впечатляющие результаты проведенных по всей стране мероприятий по переписи населения и сельского хозяйства. Согласно им, численность постоянного населения Узбекистана официально составила 39 047 321 человека. Однако самая важная новость заключается не только в росте цифр: в соответствии с указом главы государства, эти показатели не останутся просто разовым отчетом, пылящимся в архиве, а до конца 2027 года будут преобразованы в цифровые национальные регистры, регулярно обновляемые в режиме реального времени. Итак, кого в республике больше — мужчин или женщин, как изменилось соотношение городского и сельского населения, и как новые статистические регистры повлияют на государственное управление и жизнь простых граждан?

Рубеж в 39 миллионов: Точное распределение первых результатов

Результаты переписи продемонстрировали актуальный социальный и территориальный облик страны:

Общая численность постоянного населения: Население Узбекистана официально достигло 39 047 321 человека , еще больше укрепив статус крупнейшей демографической силы в Центральной Азии;

Гендерный баланс — преобладание мужчин: Мужчины — 19 766 166 человек (50,6 процента от общего числа населения); Женщины — 19 281 155 человек (49,4 процента);

Волна урбанизации — лидируют города: Городское население — 21 276 729 человек , что составляет абсолютное большинство населения страны, или 54,5 процента; Сельское население — 17 770 592 человека (45,5 процента), что свидетельствует о стабильном удельном весе в аграрных регионах.



Революционный шаг до 2027 года: Два стратегических статистических регистра

Указом Президента в стране формируется совершенно новая национальная экосистема управления данными:

Статистический регистр населения: Запускается единый централизованный реестр, охватывающий каждого гражданина, семьи и демографическую динамику;

Статистический регистр сельского хозяйства: Создается цифровая база, точно учитывающая земельные площади, виды посевов, поголовье скота и аграрные ресурсы;

Полная интеграция с базами государственных ведомств: Новые регистры будут связаны с электронными системами всех министерств и организаций, автоматически отражая каждое рождение, переезд, распределение земель и экономические изменения.

«Эпоха разовых бумажных отчетов завершилась»: Что даст эта реформа?

Результаты переписи по старинке через определенные годы теряли свою актуальность. Новый же механизм обеспечит следующие коренные изменения:

Постоянная актуальность данных: Появится возможность отслеживать изменения, касающиеся населения и сельского хозяйства, не ожидая 5-10 лет, а на основе ежемесячного и ежедневного анализа;

Точное адресное планирование: Строительство новых детских садов, школ, больниц, дорог и промышленных предприятий будет осуществляться с высокой точностью в зависимости от того, где растет население;

Продовольственная безопасность и аграрный анализ: Непрерывное обновление сельскохозяйственных данных послужит прогнозированию дефицита или избытка той или иной продукции и обеспечению стабильности цен.

Потенциал населения в 39 миллионов — это огромная сила Узбекистана. А превращение этих цифр в непрерывно обновляемый цифровой регистр выведет государственное управление из сферы искусственных предположений на уровень стратегической системы, основанной на чистых, точных и научных данных.

Как вы думаете, какие новые требования предъявляет рост населения Узбекистана более чем до 39 миллионов и достижение уровня урбанизации в 54,5 процента к инфраструктуре столицы и областных центров? Насколько онлайн-обновление данных о населении и сельском хозяйстве в реальном времени сократит коррупцию и очковтирательство? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этих исторических результатов демографии нашей страны со всеми соотечественниками!