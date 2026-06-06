Какой процент населения Узбекистана считается трудоспособным?

Не секрет, что наш любимый и стремительно развивающийся Узбекистан обладает огромным демографическим потенциалом. Наша страна является абсолютным лидером в регионе не только по численности граждан, но и по их возрастной структуре, особенно по активности на рынке труда. Итак, какую часть населения нашей страны сегодня составляют полные сил молодые люди и трудовые ресурсы?

На эти интересные вопросы дал точный и подробный ответ последний демографический отчет, опубликованный Агентством по статистике. Согласно официальным данным, по состоянию на 1 января 2026 года, общее постоянное население Республики Узбекистан достигло 38,2 миллиона человек .

Трудоспособное население — главный драйвер нашей экономики

Самой радостной и заслуживающей внимания деталью среди опубликованных цифр является очень высокая доля экономически активных граждан, то есть людей трудоспособного возраста, в нашей стране. По статистике, именно эта полная сил группа составляет почти 56 процентов населения нашей страны:

Основная опора — люди трудоспособного возраста: В настоящее время численность населения трудоспособного возраста в нашей стране составляет 21,3 миллиона человек . Это составляет ровно 55,8 процента от общего населения.

Фундамент будущего — наши дети: Численность лиц моложе трудоспособного возраста, то есть детей и подростков, достигла 12,3 миллиона человек ( 32,1 процента ). Эта цифра свидетельствует о формировании новой и еще более мощной рабочей силы в нашей стране в ближайшие годы.

Наши уважаемые пожилые люди: Лица старше трудоспособного возраста, наши уважаемые старики и старушки, составляют 12,1 процента, то есть 4,6 миллиона человек от общего населения.

Возрастная структура населения Узбекистана (в цифрах и процентах)

Чтобы вы могли более четко представить сегодняшнюю демографическую картину нашей страны, мы представляем специальную таблицу, подготовленную на основе данных агентства:

Возрастные группы населения Общая численность (млн чел.) Общая доля (в процентах) Демографическое значение Моложе трудоспособного возраста (Дети) 12,3 млн 32,1 % Крупнейший человеческий капитал нашей страны в ближайшем будущем. Трудоспособный возраст (Рабочая сила) 21,3 млн 55,8 % Сила, обеспечивающая сегодняшний экономический рост и благополучие. Старше трудоспособного возраста (Пожилые люди) 4,6 млн 12,1 % Обладатели жизненного опыта и мудрости, за которых молятся. Общее постоянное население 38,2 млн 100 % Крупнейший и богатейший демографический потенциал в Центральной Азии.

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