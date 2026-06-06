Какой процент населения Узбекистана считается трудоспособным?
Не секрет, что наш любимый и стремительно развивающийся Узбекистан обладает огромным демографическим потенциалом. Наша страна является абсолютным лидером в регионе не только по численности граждан, но и по их возрастной структуре, особенно по активности на рынке труда. Итак, какую часть населения нашей страны сегодня составляют полные сил молодые люди и трудовые ресурсы?
На эти интересные вопросы дал точный и подробный ответ последний демографический отчет, опубликованный Агентством по статистике. Согласно официальным данным, по состоянию на 1 января 2026 года, общее постоянное население Республики Узбекистан достигло 38,2 миллиона человек .
Трудоспособное население — главный драйвер нашей экономики
Самой радостной и заслуживающей внимания деталью среди опубликованных цифр является очень высокая доля экономически активных граждан, то есть людей трудоспособного возраста, в нашей стране. По статистике, именно эта полная сил группа составляет почти 56 процентов населения нашей страны:
Основная опора — люди трудоспособного возраста: В настоящее время численность населения трудоспособного возраста в нашей стране составляет 21,3 миллиона человек . Это составляет ровно 55,8 процента от общего населения.
Фундамент будущего — наши дети: Численность лиц моложе трудоспособного возраста, то есть детей и подростков, достигла 12,3 миллиона человек (32,1 процента). Эта цифра свидетельствует о формировании новой и еще более мощной рабочей силы в нашей стране в ближайшие годы.
Наши уважаемые пожилые люди: Лица старше трудоспособного возраста, наши уважаемые старики и старушки, составляют 12,1 процента, то есть 4,6 миллиона человек от общего населения.
Возрастная структура населения Узбекистана (в цифрах и процентах)
Чтобы вы могли более четко представить сегодняшнюю демографическую картину нашей страны, мы представляем специальную таблицу, подготовленную на основе данных агентства:
Возрастные группы населения
Общая численность (млн чел.)
Общая доля (в процентах)
Демографическое значение
Моложе трудоспособного возраста (Дети)
12,3 млн
32,1 %
Крупнейший человеческий капитал нашей страны в ближайшем будущем.
Трудоспособный возраст (Рабочая сила)
21,3 млн
55,8 %
Сила, обеспечивающая сегодняшний экономический рост и благополучие.
Старше трудоспособного возраста (Пожилые люди)
4,6 млн
12,1 %
Обладатели жизненного опыта и мудрости, за которых молятся.
Общее постоянное население
38,2 млн
100 %
Крупнейший и богатейший демографический потенциал в Центральной Азии.
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