В Узбекистане разработают стратегию «Демографический дивиденд — 2050»

·22·Узбекистан
В Узбекистане разработают стратегию «Демографический дивиденд — 2050»

Рост населения Узбекистана теперь оценивается не просто как демографический показатель, а как важный ресурс для будущего развития страны. Саида Мирзиёева объявила о новых планах в этом направлении на встрече с главой Фонда народонаселения ООН Диене Кетой.

Будет задействована система демографического прогнозирования

На встрече обсуждались вопросы демографической стабильности, человеческого капитала и повышения благосостояния населения.

Саида Мирзиёева подчеркнула, что главным капиталом Узбекистана является молодое поколение, и отметила важность инвестиций в здоровье, образование и безопасность человека, особенно женщин и детей, для эффективного использования демографического потенциала.

По ее словам, в Узбекистане запускается система демографического прогнозирования. Также запланирована разработка стратегии «Демографический дивиденд — 2050».

В Узбекистане разработают стратегию «Демографический дивиденд — 2050»

Вопрос не ограничивается лишь численностью населения

Стороны отметили необходимость рассматривать демографическую стабильность не как показатель, связанный исключительно с численностью населения, а как вопрос долгосрочного развития, охватывающий образование, медицину, занятость, социальную защиту и поддержку семей.

При этом принятие решений на основе демографических данных и прогнозов, усиление инвестиций в человеческий капитал и повышение качества социальных услуг станут одними из основных направлений.

Таким образом, Узбекистан формирует долгосрочный подход, направленный на предварительную оценку демографических изменений и эффективное использование потенциала населения в предстоящие десятилетия.

В Узбекистане разработают стратегию «Демографический дивиденд — 2050»
Саида МирзиёеваФонд народонаселения ООНДиене КетаДемографический дивиденд — 2050
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Почему в Узбекистане снижается рождаемость: названы демографические причиныПочему в Узбекистане снижается рождаемость: названы демографические причины2 мая 19:39«Население Узбекистана превысило 39 миллионов!»: Первые сенсационные цифры переписи«Население Узбекистана превысило 39 миллионов!»: Первые сенсационные цифры переписи12 сентября 15:07Какой процент населения Узбекистана считается трудоспособным?Какой процент населения Узбекистана считается трудоспособным?6 июня 17:02Население Узбекистана превысило 38,5 миллиона: о чем говорят цифры?Население Узбекистана превысило 38,5 миллиона: о чем говорят цифры?2 августа 20:51Опубликована плотность населения по регионам УзбекистанаОпубликована плотность населения по регионам Узбекистана6 июня 15:14В Узбекистане 14 мужчин старше 70 лет стали отцамиВ Узбекистане 14 мужчин старше 70 лет стали отцами26 мая 11:17
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан