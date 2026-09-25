В Узбекистане разработают стратегию «Демографический дивиденд — 2050»

Рост населения Узбекистана теперь оценивается не просто как демографический показатель, а как важный ресурс для будущего развития страны. Саида Мирзиёева объявила о новых планах в этом направлении на встрече с главой Фонда народонаселения ООН Диене Кетой.

Будет задействована система демографического прогнозирования

На встрече обсуждались вопросы демографической стабильности, человеческого капитала и повышения благосостояния населения.

Саида Мирзиёева подчеркнула, что главным капиталом Узбекистана является молодое поколение, и отметила важность инвестиций в здоровье, образование и безопасность человека, особенно женщин и детей, для эффективного использования демографического потенциала.

По ее словам, в Узбекистане запускается система демографического прогнозирования. Также запланирована разработка стратегии «Демографический дивиденд — 2050».

Вопрос не ограничивается лишь численностью населения

Стороны отметили необходимость рассматривать демографическую стабильность не как показатель, связанный исключительно с численностью населения, а как вопрос долгосрочного развития, охватывающий образование, медицину, занятость, социальную защиту и поддержку семей.

При этом принятие решений на основе демографических данных и прогнозов, усиление инвестиций в человеческий капитал и повышение качества социальных услуг станут одними из основных направлений.

Таким образом, Узбекистан формирует долгосрочный подход, направленный на предварительную оценку демографических изменений и эффективное использование потенциала населения в предстоящие десятилетия.