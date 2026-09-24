Узбекистанцы бьют рекорды по покупке жилья: в каких регионах выросли продажи?

На рынке недвижимости Узбекистана по итогам восьми месяцев 2026 года зафиксирована беспрецедентная активность и рекордные показатели роста. Согласно официальным аналитическим данным, за январь–август 2026 года по всей стране было оформлено ровно 222,5 тысячи договоров купли-продажи жилья. Этот показатель на 18,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2025 года. Только в одном августе граждане приобрели 25,1 тысячи жилых помещений, что выше результатов августа прошлого года (рост на 0,2 процента).

В столице — городе Ташкенте — в августе было заключено 7,4 тысячи сделок, а годовой рост составил 2,2 процента. В разрезе регионов за январь–август самые высокие показатели спроса и темпов роста наблюдались в городе Ташкенте (27,5%), Сырдарьинской области (25,4%) и Андижанской области (23,8%). Столь резкое повышение спроса населения на жилье напрямую связано с расширением ипотечных программ, ускорением темпов строительства новых массивов, а также стремлением сохранить недвижимость в качестве надежного капитала.

Каковы же причины резкого увеличения покупок жилья в регионах, как изменится динамика цен до конца года и как высокая активность в Ташкенте влияет на области?

«222,5 тысячи сделок, лидерство столицы и сырдарьинский сюрприз»: 5 ключевых точек рынка недвижимости

Самые важные статистические цифры и факты из отчета за 8 месяцев 2026 года:

Скачок на 18,4 процента за 8 месяцев: в январе–августе было подписано 222,5 тысячи сделок купли-продажи жилья, и рынок с большим отрывом превзошел прошлогодние показатели;

25,1 тысячи сделок в августе: только за август 25 тысяч семей стали владельцами новых квартир (годовой рост +0,2%);

Доминирование столичного рынка: в Ташкенте в августе было продано 7,4 тысячи объектов жилья, темпы роста достигли 2,2 процента;

Топ-3 лидирующих региона: по итогам 8 месяцев наибольший прирост сделок показали город Ташкент (27,5%), Сырдарьинская (25,4%) и Андижанская (23,8%) области;

Рост спроса населения: ипотечные кредиты и предложения новых жилых комплексов резко стимулируют у граждан желание покупать недвижимость.

Рынок недвижимости Узбекистана: анализ показателей за январь–август 2026 года

Сравнительный анализ региональной динамики и параметров роста продаж жилья:

Показатели и регионы Объем оформленных сделок Темпы роста по сравнению с прошлым годом Основная тенденция на рынке По республике (январь–август) 222,5 тыс. сделок +18,4% Устойчиво высокий темп покупки жилья по всей стране По республике (август) 25,1 тыс. сделок +0,2% Сбалансированная активность по завершении обычного летнего сезона Город Ташкент (август) 7,4 тыс. сделок +2,2% Высокий спрос и торговый оборот в столице Город Ташкент (январь–август) — +27,5% Наивысший скачок и центр активности по республике Сырдарьинская область (январь–август) — +25,4% Результат региональных инвестиций и градостроительной активности Андижанская область (январь–август) — +23,8% Плотность населения и быстрое развитие рынка ипотеки

Экономическая экспертиза и анализ: почему узбекистанцы стали активнее скупать жилье?

Выводы специалистов рынка недвижимости и финансовых аналитиков:

Защита от инфляции и надежная инвестиция: в текущих экономических условиях население и частные инвесторы считают вложение сбережений в недвижимость самым стабильным активом; доходность рынка аренды и рост стоимости квартир создают благоприятную среду для приумножения капитала;

Государственные ипотечные программы и субсидии: выгодные условия ипотеки, выделяемые банками, и льготные кредиты на первичном рынке расширили возможности семей для переезда в новое жилье;

Сырдарьинский и андижанский эффект: хотя город Ташкент традиционно остается лидером рынка, крупный скачок в Сырдарье (+25,4%) и Андижане (+23,8%) объясняется запуском новых промышленных проектов в регионах, ростом доходов и увеличением числа современных многоэтажных массивов;

Прогнозы на конец года: в осенне-зимний сезон на рынке недвижимости обычно начинается очередной период активизации; по мнению специалистов, вероятность установления абсолютного исторического рекорда по количеству сделок купли-продажи до конца 2026 года очень высока.

Рост продаж жилья в Узбекистане на 18,4 процента свидетельствует о том, что платежеспособность населения и строительная индустрия стали одними из главных драйверов экономики страны.

А как считаете вы, какой фактор сильнее всего влияет на резкий рост объемов покупки жилья в Узбекистане — выгодные ипотечные кредиты или то, что недвижимость является самым надежным вложением? Как меняются цены на квартиры и покупательская активность в регионе, где вы живете? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой важной аналитической статьей о рынке недвижимости нашей страны с близкими!