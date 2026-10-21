Сегодня вход в Ташкентский ботанический сад бесплатный: прекрасная возможность для осенней прогулки

·43·Узбекистан
Сегодня вход в Ташкентский ботанический сад бесплатный: прекрасная возможность для осенней прогулки

21 октября вход для посетителей Ташкентского ботанического сада будет бесплатным. Согласно предоставленной информации, жители и гости столицы могут воспользоваться этой возможностью и провести время на лоне природы.

Ботанический сад, приобретающий осенью особый пейзаж, считается одним из самых удобных мест для прогулок, отдыха на свежем воздухе и небольшого отвлечения от повседневных забот. Разноцветная окраска деревьев, опавшие листья и спокойная природная атмосфера позволяют посетителям прочувствовать неповторимую красоту осени.

В сад можно прийти с друзьями, членами семьи или детьми, провести время на свежем воздухе, понаблюдать за природой и сделать памятные фотографии. Особенно это хорошая возможность для тех, кто любит любоваться осенними пейзажами.

Ташкентский ботанический сад21 октябрябесплатный входТашкент
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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