Осень в Узбекистане может стать дождливее: в каких регионах ожидаются осадки?

В Узбекистане осень 2026 года может выдаться более влажной, чем обычно. В частности, вероятность выпадения осадков выше нормы сохраняется в Ферганской долине, Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областях. Всемирная метеорологическая организация отмечает, что одним из главных факторов, влияющих на погоду в глобальном масштабе в этот период, является усиливающееся явление Эль-Ниньо.

Осень в Узбекистане традиционно считается одним из сезонов с возрастающим количеством осадков. Однако в текущем году в некоторых регионах этот показатель может оказаться выше обычного.

Согласно предварительным прогнозам, осень в республике ожидается дождливой, а основная часть осадков придется на октябрь–ноябрь.

В частности, в некоторых областях количество дождливых дней и объем осадков могут быть весьма заметными.

В каких регионах может быть больше осадков?

В прогнозах подчеркивается, что для Узбекистана в целом картина будет неоднородной.

В частности, прогнозируется, что количество осадков превысит норму в Ферганской долине, Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областях.

В этих регионах дождливая погода во второй половине осени может наблюдаться относительно чаще.

При этом сезонные прогнозы не указывают на дождь в какой-то конкретный день или неделю. Они отражают вероятностное изменение температуры и осадков по сравнению с привычной климатической нормой в определенный период.

Поэтому воспринимать прогноз как «дождь будет идти каждый день на протяжении всей осени» неправильно.

Когда ожидать самый дождливый период?

Первые недели осени могут начаться с относительно теплых и сухих дней. Однако к октябрю вероятность активизации осадков возрастает.

Период октября–ноября рассматривается как время, когда в республике может выпасть основная масса осенних осадков.

Поэтому сезонные прогнозы имеют особо важное значение для дехкан, фермеров и других представителей сельского хозяйства.

С одной стороны, увеличение осадков может положительно сказаться на запасах влаги, с другой стороны, сильные дожди повышают вероятность возникновения краткосрочных неблагоприятных условий в некоторых районах.

Стоит ли за этим Эль-Ниньо?

Одним из ключевых факторов, на которые обращают внимание в осенних прогнозах погоды, является Эль-Ниньо.

Согласно последним данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованным 3 сентября, Эль-Ниньо уже сформировалось и в ближайшие месяцы ожидается его дальнейшее усиление. По прогнозам ВМО, вероятность его сохранения в сезоне сентябрь–ноябрь 2026 года оценивается почти в 100 процентов.

Эль-Ниньо — это крупномасштабный климатический процесс, связанный с заметным потеплением воды в тропической части Тихого океана.

Он не ограничивается только океаническим регионом. Воздействуя на циркуляцию атмосферы, он способен менять распределение температуры и осадков в различных регионах мира.

В своем прогнозе на период с августа по октябрь 2026 года ВМО отметила вероятность более влажных условий, чем в норме, в некоторых частях Центральной Азии.

Но Эль-Ниньо в Узбекистане не означает автоматически обилие дождей

Важным аспектом является то, что влияние Эль-Ниньо проявляется неодинаково в разных странах и даже в различных регионах одной страны.

Сама ВМО подчеркивает, что воздействие сильного Эль-Ниньо может существенно различаться в зависимости от местности. Общий глобальный сигнал не определяет полностью точную картину местной погоды.

Поэтому объяснять осенние осадки в Узбекистане только одним фактором было бы неверно. Важную роль также играют локальные атмосферные процессы, движение циклонов и другие климатические факторы.

Осень также может быть теплой

Интересно, что увеличение осадков вовсе не означает, что осень обязательно будет холодной.

В глобальном прогнозе ВМО на сентябрь–ноябрь 2026 года указано, что на большей части суши высока вероятность температур выше нормы. При этом режим осадков в одних регионах может сместиться в сторону большей влажности, а в других — в сторону засушливости.

Следовательно, в Узбекистане существует вероятность того, что осень окажется одновременно относительно теплой и дождливой.

Какая осень ждет Узбекистан?

Исходя из текущих сезонных прогнозов, общую картину осени можно представить следующим образом:

Период Ожидаемое состояние Сентябрь Сохранение теплых дней, осадки могут носить периодический характер Октябрь Вероятность активизации осадков Ноябрь Осенние дожди могут стать более ощутимыми Ферганская долина, Ташкент, Сырдарья, Джизак Отмечена вероятность осадков выше нормы

Однако не стоит забывать, что эти показатели являются вероятностным сезонным прогнозом. Для получения информации о погоде в конкретные дни гораздо более надежными остаются краткосрочные прогнозы.

Природа снова готовится к переменам

С точки зрения погоды осень 2026 года может стать интересным сезоном для Узбекистана.

С одной стороны — усиливающееся Эль-Ниньо.

С другой стороны — международные прогнозы, указывающие на вероятность влажных условий для отдельных частей Центральной Азии.

А в Узбекистане в некоторых регионах, в том числе в Ферганской долине, Ташкенте, Сырдарье и Джизаке, осадки могут превысить норму.

Основные изменения ожидаются в октябре–ноябре.

Поэтому нынешняя осень может отличаться от привычной: это будет сезон с большим количеством осадков, изменчивой погодой и усиленным влиянием климатических процессов.

Последние прогнозы ВМО показывают, что Эль-Ниньо может усилиться до конца года. Следовательно, наблюдение за осенней погодой станет не просто повседневной необходимостью, но и важным инструментом для понимания того, как масштабные климатические процессы влияют на Узбекистан.