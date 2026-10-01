Октябрь будет холодным? В Узбекистане ожидается резкое понижение температуры

·2·Узбекистан
Октябрь будет холодным? В Узбекистане ожидается резкое понижение температуры

В Узбекистане с началом октября вопрос погоды снова выходит на повестку дня. Согласно представленным прогнозным данным, в течение месяца на территорию страны могут проникнуть холодные и влажные воздушные массы, а в отдельные дни ожидается заметное понижение температуры.

Распространяются данные о том, что в некоторых регионах температура ночью может опуститься до +3 градусов, а днем — примерно до +15 градусов. Эти показатели означают довольно прохладную погоду для октября.

Почувствуется ли холод и в Ташкенте?

Температурные показатели в прогнозе связаны, прежде всего, с изменением воздушных масс по всей республике.

Волна холодного воздуха может ощутиться и в Ташкенте. Особенно в ночные и утренние часы понижение температуры будет отчетливо заметно для жителей.

Однако долгосрочные прогнозы погоды могут впоследствии обновляться. Узгидромет регулярно публикует прогнозы по городу Ташкенту и областям.

Ночью +3, днем +15 градусов

Самый примечательный аспект в распространенных данных — это то, что температура в течение суток может быть значительно ниже.

Если ночью воздух остынет до +3 градусов, в утренние часы холод будет ощущаться сильно. Днем же сохранение температуры на уровне около +15 градусов еще больше усилит осеннюю прохладу.

Это может стать причиной резкого перепада температуры, особенно для тех, кто отправляется утром на работу или учебу.

Откуда идет холодный воздух?

Резкое изменение температуры воздуха в осенний сезон связано с атмосферными процессами. Вторжение холодных воздушных масс может привести к кратковременному падению температуры.

В метеорологических прогнозах температура, осадки, ветер и другие факторы оцениваются на основе постоянных наблюдений. Узгидромет также регулярно обновляет информацию о погоде для населения.

Октябрь — месяц с быстро меняющейся погодой

Октябрь в Узбекистане считается одним из самых изменчивых периодов осени. В начале месяца могут наблюдаться относительно теплые дни, после чего может вторгнуться холодный воздух.

Поэтому воспринимать прогноз на несколько недель или весь месяц как точную погоду на каждый день неверно. Прогнозы на ближайшие дни обычно более точные, и данные обновляются по мере изменения ситуации.

На что следует обратить внимание населению?

В дни, когда ожидается падение температуры, воздух по утрам и вечерам может быть довольно холодным. Поэтому одеваться важно не по дневной температуре, а с учетом суточного перепада температур.

Целесообразно учитывать вероятность холодной погоды, особенно в утренние часы, и регулярно следить за прогнозами погоды.

Наступление холодов не означает приход зимы

Волну холодного воздуха в октябре не стоит воспринимать как раннее начало зимы.

Прежде всего, это может быть временным понижением температуры в результате смены воздушных масс в осенний сезон. Поэтому делать вывод о том, что «весь октябрь по всему Узбекистану будет стоять постоянный холод», пока рано.

Самое главное — следить за обновленными данными прогнозов.

Подводя итог, октябрь в Узбекистане начинается с вероятности перехода от теплой осени к резкой прохладе. В некоторых прогнозных данных указано падение до +3 градусов ночью и до +15 градусов днем. Однако точная температура и продолжительность холодной погоды прояснятся по мере приближения этих дней.

ОктябрьТашкентУзгидрометПогода
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Октябрь в Узбекистане начнётся с прохладной погодыОктябрь в Узбекистане начнётся с прохладной погоды29 сентября 17:39Сегодня в некоторых регионах ожидается пыльная буряСегодня в некоторых регионах ожидается пыльная буря10 сентября 10:17В каких областях сегодня может пройти дождь?В каких областях сегодня может пройти дождь?28 сентября 10:37В каких регионах завтра ожидаются дожди?В каких регионах завтра ожидаются дожди?Вчера 15:20Узгидромет выпустил экстренное предупреждениеУзгидромет выпустил экстренное предупреждение29 сентября 10:2629 сентября в Ташкенте ожидается погода?29 сентября в Ташкенте ожидается погода?28 сентября 20:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях