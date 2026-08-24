«Азербайджан» в Ташкенте: Президенты заложили фундамент нового символа дружбы

В качестве символа многовекового исторического братства, стратегического партнерства и культурной близости между Узбекистаном и Азербайджаном в двух столицах реализуются важные культурные проекты.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и находящийся в нашей стране с официальным визитом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев торжественно дали старт строительству современного парка «Азербайджан» на территории «Нового Ташкента». Главы государств заложили символическую капсулу времени в фундамент будущего парка.

Национальное пространство на 4 гектарах: каким будет парк «Азербайджан»?

Новый объект, который возводится в одном из живописных районов «Нового Ташкента», станет своеобразным культурным мостом:

Площадь и расположение: Для парка на территории «Нового Ташкента выделено 4 гектара земельной площади;

Культурная концепция: Комплекс спроектирован как современное общественное пространство, отражающее богатую историю, национальную архитектуру, традиции и искусство Азербайджана;

Удобства для населения: Будут созданы живописные аллеи, фонтаны, украшенные национальными элементами, зеленые зоны и места для отдыха.

Парк «Узбекистан» в центре Баку: Общая инициатива

Этот благородный проект является ярким примером двусторонней культурной дипломатии:

В районе «Белый город» города Баку: Во время государственного визита Президента Шавката Мирзиёева в Азербайджан в комплексе «Белый город» (Баку Вхите Китй) в Баку был заложен фундамент парка «Узбекистан»; Восточное изящество на 4,5 гектарах:

В строящемся в Баку парке воссоздаются древние исторические памятники Узбекистана (национальные узоры в стиле Самарканда, Бухары и Хивы), образцы традиционной восточной архитектуры и зеленые прогулочные зоны.

Таким образом, парки «Азербайджан» в Ташкенте и «Узбекистан» в Баку становятся прочными духовными символами союзничества двух государств, вечной дружбы и солидарности между нашими народами.