В Ботаническом саду вырубают деревья? Хокимият дал комментарий

·8·Узбекистан
В Ботаническом саду вырубают деревья? Хокимият дал комментарий

В социальных сетях распространились сообщения о том, что на территории Ботанического сада в Ташкенте вырубаются деревья и начались строительные работы. В связи с этой информацией хокимият Юнусабадского района выступил с официальной реакцией.

По данным хокимията, работы по вырубке деревьев на территории сада не осуществляются. В настоящее время здесь на основе специального проекта возводится искусственное озеро в целях создания благоприятных условий для отдыха населения и повышения уровня влажности в зеленой зоне.

В рамках проекта будет создано озеро площадью 0,5 гектара. Его емкость воды составит 10 тысяч кубических метров. Также на территории запланировано строительство велосипедной и пешеходной дорожки протяженностью 1,2 километра.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрена посадка еще 180 саженцев деревьев.

Хокимият призвал граждан не верить распространяемым в социальных сетях неподтвержденным сообщениям и проверять информацию через официальные источники.

ТашкентБотанический садхокимият Юнусабадского районаискусственное озеро
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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