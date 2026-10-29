Какие продукты следует ограничить, чтобы кости не стали хрупкими?

Кальций — это минерал, необходимый для прочности костей и зубов. Важно получать его в достаточном количестве с пищей, однако пищевые привычки также влияют на баланс кальция. Например, избыточное потребление натрия может увеличить выведение кальция с мочой, а кофеин — незначительно повлиять на его усвоение. Об этом сообщается в статье на сайте MSN.

Четыре фактора, которые могут повлиять на кальций

Соленые и переработанные продукты. Чипсы, колбасы, фастфуд и закуски с высоким содержанием соли могут содержать много натрия. Чрезмерное потребление натрия усиливает выведение кальция из организма. Поэтому рекомендуется употреблять соль в меру и обращать внимание на состав продуктов.

Кофе и энергетические напитки. Кофеин может незначительно увеличить потерю кальция через мочу. Однако этот эффект обычно невелик. Для людей, потребляющих достаточное количество кальция, умеренное употребление кофе не обязательно представляет серьезную угрозу. Основное внимание следует уделить тому, чтобы не злоупотреблять напитками с кофеином.

Газированные напитки типа колы. Частое и чрезмерное употребление таких напитков может быть нежелательным для здоровья костей. Особенно если они заменяют молоко или другие напитки, богатые кальцием, что снижает поступление этого минерала в организм. Поэтому предпочтительнее выбирать воду и напитки с высокой пищевой ценностью.

Продукты, богатые оксалатами и фитатами. Шпинат, ревень, некоторые злаки, бобовые, орехи и семена содержат природные соединения, которые могут влиять на усвоение кальция. Однако исключать эти продукты из рациона не обязательно. Они также обладают питательной ценностью, а их влияние зависит от общего режима питания.

Предотвращение дефицита кальция

Для поддержания прочности костей важно регулярно употреблять продукты, богатые кальцием, следить за достаточным уровнем витамина D и сохранять физическую активность. Помимо молочных продуктов, источниками кальция могут быть некоторые виды зелени, рыба, которую едят с костями, и обогащенные кальцием продукты.

Когда речь идет о продуктах, которые могут снижать уровень кальция, не стоит считать их все вредными. Главное — не злоупотреблять солью и кофеином, придерживаться сбалансированного питания и удовлетворять потребность организма в кальции. Если есть подозрения на хрупкость костей или дефицит кальция, необходимо проконсультироваться с врачом.