Сердечный приступ: на какие утренние симптомы стоит обратить внимание?

Сердечный приступ иногда начинается внезапно с сильной боли в груди, но в некоторых случаях его симптомы протекают незаметно. Нельзя оставлять без внимания дискомфорт в груди, одышку или необычно сильную усталость при утреннем пробуждении. Подобные признаки не всегда означают сердечный приступ, однако если они повторяются или наблюдаются одновременно несколько, важно обратиться за медицинской помощью. Симптомы сердечного приступа могут различаться у разных людей.

Шесть признаков, которые могут наблюдаться утром

1. Давление или боль в груди. В центре грудной клетки может возникать ощущение сдавленности, тяжести или давления. Дискомфорт может длиться несколько минут либо исчезать и возвращаться вновь.

2. Одышка. Человеку может быть трудно дышать, даже если он не совершал физических движений. Этот симптом возникает и тогда, когда боли в груди нет.

3. Необычно сильная усталость. Несмотря на достаточный сон, человек утром может чувствовать себя очень слабым. Беспричинную усталость следует воспринимать серьезно, особенно если она сопровождается другими симптомами.

4. Головокружение или потемнение в глазах. У некоторых людей во время сердечного приступа наблюдаются головокружение, легкость в голове или предобморочное состояние.

5. Холодный пот. На теле может выступить холодный пот, даже если погода не жаркая и нет физического перенапряжения.

6. Тошнота и боль в верхней части тела. Тошнота, желудочный дискомфорт или распространение боли в руку, плечо, спину, шею и челюсть также считаются возможными признаками сердечного приступа.

Неверно считать эти симптомы опасными только тогда, когда они появляются утром. Сердечный приступ может произойти в любое время суток. У некоторых людей, в частности у пожилых и больных диабетом, симптомы могут ощущаться менее заметно, чем обычно.

Если появляются такие симптомы, как давление или боль в груди, одышка, холодный пот и головокружение, не стоит ждать, пока они пройдут сами по себе. Необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. Даже если симптомы легкие, нельзя самостоятельно исключать вероятность сердечного приступа.