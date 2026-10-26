Можно ли есть почерневший банан?

Потемнение кожуры банана не всегда означает, что фрукт испортился. Изменение цвета и размягчение спелого банана — это естественный процесс. Однако появление плесени на кожуре, неприятный или гнилостный запах, а также почернение мякоти могут указывать на то, что употреблять его в пищу опасно, сообщает сайт MSN.

Как определить, что банан испортился?

1. Появление плесени на кожуре

Пожелтение кожуры банана, появление коричневых или черных пятен могут наблюдаться в процессе созревания. Но если на поверхности появился белый, серый или зеленый пушистый налет плесени, такой фрукт употреблять нельзя. Плесень является одним из явных признаков порчи фрукта.

2. Неприятный запах или выделение жидкости

От переспелого банана может исходить кислый или напоминающий спирт запах. Если запах напоминает гниль или из фрукта начала сочиться жидкость, лучше его выбросить. Такие изменения могут свидетельствовать о разрушении тканей плода.

3. Потемнение мякоти

Потемнение кожуры банана не всегда опасно. Но если почернела и мякоть, особенно если от нее исходит неприятный запах или она стала слишком кашеобразной, употреблять ее в пищу не рекомендуется. Мякоть здорового банана обычно беловатого или светло-коричневого цвета.

Нужно ли выбрасывать банан с почерневшей кожурой?

Банан может почернеть и под воздействием низких температур. Например, хранение в холодильнике влияет на цвет кожуры, но если мякоть не испорчена, это не означает, что его нельзя есть.

Если банан стал очень мягким, но признаков плесени и гнили нет, его можно использовать в выпечке. Однако если наблюдаются плесень, запах гнили или выделение жидкости, рисковать не стоит.

При хранении бананов следует обращать внимание не только на внешний вид, но и на запах и текстуру. Если есть подозрительные признаки, безопаснее не употреблять фрукт в пищу, чем пробовать его на вкус.