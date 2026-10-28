Неожиданная польза сна в носках

·59·Здоровье
Неожиданная польза сна в носках

Многие люди надевают носки перед сном, чтобы ноги не мерзли в холодные дни. Но знали ли вы, что эта простая привычка может положительно влиять на качество сна?

В исследовании, опубликованном в 2018 году в журнале Journal of Physiological Anthropology, наблюдались шестеро молодых мужчин, которые спали в носках. В результате они засыпали в среднем на 7,5 минут быстрее и спали на 32 минуты дольше, чем в те ночи, когда спали без носков. Однако, поскольку выборка участников была небольшой, эти результаты могут быть применимы не ко всем.

Почему носки могут помочь уснуть?

Когда ноги согреваются, кровеносные сосуды на поверхности кожи расширяются, помогая организму отдавать лишнее тепло. Это способствует процессу снижения температуры тела, необходимому для сна. В результате некоторым людям становится легче быстрее заснуть.

Кроме того, для тех, у кого постоянно мерзнут ноги, носки обеспечивают комфорт ночью. Если кожа стоп сухая, можно нанести увлажняющий крем и надеть чистые носки — это поможет удержать влагу.

Какие носки лучше выбирать?

Для сна выбирайте мягкие, дышащие носки, которые не сдавливают стопу. Важно каждую ночь надевать чистую пару. Если слишком толстые или тесные носки вызывают перегрев, их лучше снять.

Людям с сахарным диабетом или проблемами с кровообращением в ногах следует следовать рекомендациям врача по уходу за стопами. Не стоит надевать специальные компрессионные носки во время сна без назначения врача.

Самое главное — сон в носках не является обязательным для всех. Если у вас мерзнут ноги или вы чувствуете себя в носках комфортно, эта простая привычка может помочь вам быстрее погрузиться в сон.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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