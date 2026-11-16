Звезды UFC разделились во мнениях после боя Сирила Гана и Джоша Хокита
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- В главном бою турнира UFC 344 в Нью-Йорке Сирил Ган одержал победу над Джошем Хокитом единогласным решением судей со счетом 48:47.
- Французский спортсмен сохранил чемпионский пояс.
- Несмотря на победу Гана, представители мира ММА высказали разные мнения относительно решения судей и мастерства двух бойцов.
Главный бой турнира UFC 334, прошедшего на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, подарил фанатам ММА незабываемые моменты. В пятираундовом противостоянии между чемпионом в тяжелом весе Сирилом Ганом и американцем Джошем Хокитом оба бойца выложились на полную ради победы. Однако в итоге судьи единогласным решением подняли руку французского спортсмена.
После победы со счетом 48:47, 48:47, 48:47 Ган сохранил чемпионский пояс. Но с окончанием боя споры не утихли. Звезды UFC и бывшие бойцы выразили свое мнение в социальных сетях: одни хвалили обоих спортсменов, другие обсуждали судейское решение.
На кону пятираундового боя стоял чемпионский пояс
Джош Хокит с первых секунд боя действовал на высоких скоростях и оказывал сильное давление. Американский спортсмен неоднократно пытался заставить соперника отступать, бороться на ближней дистанции и перевести бой в партер.
Сирил Ган же полагался на свою технику ударов, мобильность и мастерство контроля дистанции. Французский боец отвечал точными ударами, стараясь пресекать атаки соперника и переходить в контратаку в нужные моменты.
На протяжении всего поединка постоянное давление Хокита и более точные удары Гана делали бой еще интереснее. Особенно в решающих раундах французский спортсмен сумел собраться и удержать преимущество.
В итоге все трое судей зафиксировали победу Гана со счетом 48:47. Таким образом, чемпион успешно защитил свой пояс.
Звезды ММА в восторге от боя
После боя в социальных сетях появилась реакция известных бойцов. Большинство из них отметили мужество, выносливость и способность обоих спортсменов поддерживать высокий темп на протяжении пяти раундов.
Бразилец Пауло Коста не скрыл своего восхищения увиденным:
«Что я только что посмотрел? Эти двое 25 минут выкладывались на полную, чтобы победить друг друга. Невероятный бой. Просто уважение!»
Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну также поздравил победителя:
«Отличный бой! Поздравляю, Бон Гамен!»
Мераб Двалишвили оценил это противостояние еще выше:
«Это один из лучших боев в тяжелом весе в UFC, что я видел!»
Генри Сехудо также особо отметил выступление Джоша Хокита:
«Джош Хокит — это то, что нужно тяжелому весу!»
Дерек Брансон после боя обратил внимание на изменения в дивизионе тяжеловесов:
«Это будущее тяжелого веса — два тяжеловеса в отличной форме, способные вести бой. Прощайте, толстые тяжеловесы! Уважение Хокиту. Отличное выступление!»
Скорость и давление Хокита были отмечены особо
Одним из самых обсуждаемых аспектов боя стала необычная для тяжелого веса скорость и безостановочное давление Джоша Хокита.
Алан Жобан высказал свое мнение об этом:
«Никогда еще тяжеловес не дрался на такой скорости, как Хокит. Невероятное давление и скорость!»
Билли Куарантилло также подчеркнул выносливость американского спортсмена:
«Хокит выдержал несколько мощных ударов, что сделало этот бой зрелищным. Конечно, он начинает мне нравиться».
Мэтт Браун открыто поддержал Хокита:
«Хокит делает то, что должен! Мне все равно, что вы говорите. Я люблю Джоша Хокита!»
Джош Эмметт оценил столкновение в «Мэдисон-сквер-гарден» как настоящий бой:
«В главном бою вечера была настоящая война!»
Татьяна Суарес и Стивен Асплинн также высоко оценили поединок, назвав его одним из самых интересных событий вечера.
Не все согласились с решением судей
Конкурентный характер боя стал причиной появления различных мнений относительно судейского решения. Некоторые эксперты посчитали победу Гана заслуженной, в то время как другие отдали бы голос в пользу Хокита.
Журналист ММА Аарон Бронстетер в своем подсчете отдал победу американскому бойцу:
«У меня 48:47 в пользу Хокита. Был очень близкий бой, в котором у каждого был шанс на победу. Думаю, первый и пятый раунды стали решающими. Абсолютно безумный бой».
Бен Фоулкс, напротив, одобрил победу чемпиона:
«Редко удается увидеть настолько невероятно интересный пятираундовый бой в тяжелом весе. Но я бы отдал победу Гану».
Майк Бон также назвал поединок одним из лучших, что он видел за последние 15 лет. По его мнению, выдержать высокий темп Хокита и действовать точно в решающих ситуациях было для Гана непросто.
«Был очень близкий бой, и я был бы рад увидеть их реванш».
Своеобразная реакция от Джона Джонса
Один из самых известных бойцов в истории UFC Джон Джонс также не оставил без внимания это противостояние. На своей странице в социальной сети он отметил, что бойцы, которые плохо отзывались о нем, проигрывают в последующих поединках.
«Знаю, это самое невероятное совпадение, но каждый боец, который плохо говорил обо мне, проигрывает свой следующий бой. Клянусь, так происходит уже много лет. Удивительно. Отличная работа, француз! Те же тренеры, но результаты другие».
Эти слова Джонса также могут вызвать отдельное обсуждение среди фанатов. А его поздравление Гану стало еще одной примечательной оценкой выступления французского бойца.
Ган сохранил чемпионство, но Хокит также завоевал внимание фанатов
Официальным победителем этого боя стал Сирил Ган. Однако Джош Хокит своим безостановочным давлением, скоростью и выносливостью показал, что является одним из серьезных соперников в дивизионе тяжеловесов.
Самое главное, что реакция после поединка не ограничилась только поздравлением победителя. Многие бойцы признали труд обоих спортсменов, а некоторые выразили желание увидеть реванш.
Теперь остается открытым главный вопрос: если Сирил Ган и Джош Хокит еще раз встретятся в октагоне, кто выйдет победителем на этот раз?
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