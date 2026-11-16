Звезды UFC разделились во мнениях после боя Сирила Гана и Джоша Хокита

Главный бой турнира UFC 334, прошедшего на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, подарил фанатам ММА незабываемые моменты. В пятираундовом противостоянии между чемпионом в тяжелом весе Сирилом Ганом и американцем Джошем Хокитом оба бойца выложились на полную ради победы. Однако в итоге судьи единогласным решением подняли руку французского спортсмена.

После победы со счетом 48:47, 48:47, 48:47 Ган сохранил чемпионский пояс. Но с окончанием боя споры не утихли. Звезды UFC и бывшие бойцы выразили свое мнение в социальных сетях: одни хвалили обоих спортсменов, другие обсуждали судейское решение.

На кону пятираундового боя стоял чемпионский пояс

Джош Хокит с первых секунд боя действовал на высоких скоростях и оказывал сильное давление. Американский спортсмен неоднократно пытался заставить соперника отступать, бороться на ближней дистанции и перевести бой в партер.

Сирил Ган же полагался на свою технику ударов, мобильность и мастерство контроля дистанции. Французский боец отвечал точными ударами, стараясь пресекать атаки соперника и переходить в контратаку в нужные моменты.

На протяжении всего поединка постоянное давление Хокита и более точные удары Гана делали бой еще интереснее. Особенно в решающих раундах французский спортсмен сумел собраться и удержать преимущество.

В итоге все трое судей зафиксировали победу Гана со счетом 48:47. Таким образом, чемпион успешно защитил свой пояс.

Звезды ММА в восторге от боя

После боя в социальных сетях появилась реакция известных бойцов. Большинство из них отметили мужество, выносливость и способность обоих спортсменов поддерживать высокий темп на протяжении пяти раундов.

Бразилец Пауло Коста не скрыл своего восхищения увиденным:

«Что я только что посмотрел? Эти двое 25 минут выкладывались на полную, чтобы победить друг друга. Невероятный бой. Просто уважение!»

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну также поздравил победителя: