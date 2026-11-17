Регулярное употребление черного винограда, ягод и голубики может положительно сказаться на сердечно-сосудистой системе. К такому выводу пришли авторы анализа научных исследований, проведенных за последние годы, сообщает MSN.

Великобритания и испанские исследователи изучили результаты 37 научных работ, опубликованных после 2015 года. 17 из них представляют собой систематические обзоры и мета-анализы, а 20 — рандомизированные контролируемые исследования. В анализе оценивалось влияние природных соединений, таких как полифенолы и ресвератрол, содержащихся в винограде и голубике, на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Согласно результатам, эти соединения могут улучшить работу кровеносных сосудов, снизить показатели воспаления и положительно повлиять на артериальное давление. В некоторых исследованиях также были отмечены изменения показателей, связанных с уровнем холестерина. Наиболее последовательные результаты наблюдались в отношении функции эндотелия, отражающей состояние внутренней оболочки кровеносных сосудов.

В одном из исследований, включенных в анализ, 115 взрослых мужчин ежедневно употребляли по 150 граммов голубики в течение шести месяцев. В результате функция кровеносных сосудов улучшилась, а жесткость артерий снизилась. Авторы подсчитали, что эти изменения соответствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 12–15 процентов. Однако в исследовании не изучались случаи инфаркта или инсульта напрямую, выводы основаны на изменениях факторов риска.

Результаты анализа были особенно заметны у людей с избыточным весом, высоким артериальным давлением, повышенным уровнем холестерина или другими метаболическими факторами риска.

При этом связывать все результаты исключительно с употреблением свежего винограда и ягод было бы не совсем верно. Среди изученных работ есть исследования, в которых помимо плодов использовались экстракты виноградных косточек, порошки и полифенольные добавки. Ученые заявили о необходимости проведения долгосрочных и более масштабных исследований со свежими фруктами для получения более точных выводов.