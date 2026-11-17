Резкий ответ Трампа журналисту: «Если они нацелятся на меня, вы тоже исчезнете!»
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- Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о возможности атаки иранских дронов лично на него.
- Он заявил журналисту, что если он станет целью атаки, то и журналист исчезнет.
- Это событие произошло 16 ноября на Южной лужайке Белого дома перед отъездом президента в поездку на Филиппины и в Китай.
Президент США Дональд Трамп дал неожиданный ответ на вопрос о том, может ли он лично стать целью атаки иранских дронов. Общаясь с журналистами в Белом доме, президент вместо беспокойства о собственной безопасности заявил корреспонденту, задавшему вопрос: «Если они нацелятся на меня, вы тоже исчезнете. Будьте осторожны».
Эти слова Трампа прозвучали 16 ноября на Южной лужайке Белого дома, когда он общался с прессой перед вылетом с визитом на Филиппины и в Китай. Резкий и несколько ироничный ответ президента вызвал еще больший интерес на фоне сообщений об угрозах безопасности, связанных с Ираном.
О чем журналист спросил Трампа?
Журналист спросил президента, беспокоится ли он о том, что иранские дроны могут быть нацелены лично на него.
Трамп же перефразировал вопрос и ответил самому журналисту:
«Я беспокоюсь за вас. Потому что если они нацелятся на меня, вы тоже исчезнете. Будьте осторожны».
Этот разговор состоялся во время короткого пресс-брифинга перед Белым домом, перед тем как президент сел в вертолет. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп отреагировал на вопрос о ситуации с Ираном и собственной безопасности именно таким образом.
Какие сообщения распространялись о плане покушения на Трампа?
В последнее время появились сообщения о том, что разведывательные службы США и Израиля обменивались информацией о возможных планах Ирана по нападению на высокопоставленных американских чиновников.
В некоторых СМИ утверждалось, что израильская разведка «Моссад» предупредила Центральное разведывательное управление США о вероятности организации Ираном покушения на Дональда Трампа и других высокопоставленных американцев с использованием беспилотников.
В предыдущем расследовании агентства Reuters также сообщалось, что Израиль неоднократно предупреждал США о возможных планах Ирана по покушению на Трампа. Однако отмечалось, что американская разведка не смогла независимо подтвердить эти данные.
Поэтому интерпретировать такие сообщения как достоверный план нападения неверно. Наличие разведывательного предупреждения не означает неизбежность атаки.
Почему угроза, связанная с иранскими дронами, снова оказалась в повестке дня?
Заявление Трампа совпало с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и обострением противостояния между Ираном и США.
В сообщениях, распространенных 16 ноября, также приводились данные о попытке Ирана атаковать американские военные объекты в Бахрейне с помощью дронов. Власти Бахрейна заявили, что беспилотники были перехвачены.
Подобные инциденты усиливают опасения по поводу безопасности военных и дипломатических объектов США в регионе. В то же время американские официальные лица продолжают оценивать потенциальные угрозы и принимать меры противодействия.
Слова Трампа — это шутка или серьезное предупреждение?
В ответе президента чувствуется черный юмор и тон резкого предупреждения. Хотя он посоветовал журналисту подумать о собственной безопасности, эти слова нельзя воспринимать как подтверждение наличия конкретного плана нападения со стороны Ирана.
Также ответ Трампа не раскрывает всю информацию, касающуюся его личной безопасности. Реакция президента на вопрос об угрозе нападения на него самого стала еще одной темой для обсуждения в политическом и информационном пространстве.
На данный момент нет официально подтвержденной информации о каком-либо конкретном плане покушения на Трампа с использованием дронов. Однако напряженность между США и Ираном, предупреждения разведки и военные инциденты в регионе показывают, что вопросы безопасности высокого уровня в Вашингтоне остаются в повестке дня.
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