Президент США Дональд Трамп дал неожиданный ответ на вопрос о том, может ли он лично стать целью атаки иранских дронов. Общаясь с журналистами в Белом доме, президент вместо беспокойства о собственной безопасности заявил корреспонденту, задавшему вопрос: «Если они нацелятся на меня, вы тоже исчезнете. Будьте осторожны».

Эти слова Трампа прозвучали 16 ноября на Южной лужайке Белого дома, когда он общался с прессой перед вылетом с визитом на Филиппины и в Китай. Резкий и несколько ироничный ответ президента вызвал еще больший интерес на фоне сообщений об угрозах безопасности, связанных с Ираном.

О чем журналист спросил Трампа?

Журналист спросил президента, беспокоится ли он о том, что иранские дроны могут быть нацелены лично на него.

Трамп же перефразировал вопрос и ответил самому журналисту:

«Я беспокоюсь за вас. Потому что если они нацелятся на меня, вы тоже исчезнете. Будьте осторожны».

Этот разговор состоялся во время короткого пресс-брифинга перед Белым домом, перед тем как президент сел в вертолет. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп отреагировал на вопрос о ситуации с Ираном и собственной безопасности именно таким образом.