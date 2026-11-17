В Ташкенте выявлено лицо, пытавшееся незаконно получить денежные средства путем злоупотребления должностными полномочиями. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, в Яшнабадском районе председатель махалли был задержан в момент получения денег за выделение помещения предпринимателю.

Оперативное мероприятие и его подробности

Установлено, что председатель махалли 1988 года рождения, войдя в доверие к гражданину, занимающемуся предпринимательством, пообещал ему выделить место для ведения деятельности в здании, относящемся к Яшнабадскому району, и оформить соответствующие документы. За это он потребовал 900 долларов США.

В целях пресечения данного правонарушения сотрудниками Управления по борьбе с коррупцией и преступностью Оперативно-розыскного департамента МВД, Службы государственной безопасности и Учтепинского районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями было проведено специальное оперативное мероприятие. В результате председатель махалли был задержан с поличным в момент получения требуемой суммы.

Детали происшествия Данные и показатели Личность правонарушителя Председатель махалли 1988 года рождения Место совершения Яшнабадский район, город Ташкент Затребованная сумма 900 долларов США Участвовавшие ведомства Сотрудники МВД, СГБ и Департамента

Уголовное дело и следственные действия

По данному факту компетентными органами приняты строгие меры, возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (мошенничество). В настоящее время следственные действия продолжаются.

Как вы считаете, какие еще строгие меры необходимо принять для предотвращения подобных случаев коррупции со стороны председателей махаллей и ответственных лиц? Оставляйте свое мнение в комментариях!