Как выяснилось, М. А. родилась в 1936 году и проживает в Шайхантахурском районе. У нее шестеро детей. В настоящее время женщина живет со своим сыном 1963 года рождения и невесткой. Сын занимается ремонтом велосипедов на рынке «Чорсу». Его дохода хватает на обеспечение семьи.

В связи с сообщениями в социальных сетях о пожилой женщине, торгующей на рынке «Чорсу» в Ташкенте, была проведена проверка. Ташкентское городское управление Национального агентства социальной защиты совместно с органами внутренних дел изучило условия жизни и семейное положение женщины.

В одном из магазинов на рынке "Чорсу" произошел пожар

Читайте также · 27 января В одном из магазинов на рынке "Чорсу" произошел пожар

По данным агентства, физическое и психическое состояние женщины оценивается как хорошее. Она не состоит на учете по инвалидности и получает пенсию по возрасту.

Женщина объяснила, что торгует на рынке по собственному желанию. По ее словам, торговля — это занятие, которым она занимается много лет и которое стало для нее привычкой.

Председатель махалли и соседи также подтвердили, что женщина много лет проявляет интерес к торговле. Социально-экономическое положение семьи оценено как стабильное.

В ходе проверки женщину проводили до места проживания ее сына. Ей также предоставили информацию о доступных социальных услугах и мерах государственной поддержки.